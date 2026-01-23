Karl-Heinz Alteepping heißt der neue Besitzer der ehemaligen Brauerei Senhals. Der Gastronom und Winzer hat die Ruine kürzlich erworben und will sie vor weiterem Verfall bewahren. Das ist bisher mit dem Bauwerk passiert.
Auf dem Gelände der ehemaligen Brauerei Senhals tut sich was. Ein Bauzaun schützt die Ruine entlang der B 49 zwischen Senhals und Ellenz-Poltersdorf schon seit einigen Jahren vor ungebetenen Besuchern. Doch jetzt liegen hinter dem Zaun etliche Baumstämme und Gehölz.