Alte Brauerei Senhals verkauft
Neuer Besitzer will Ruine vorm Verfall retten
Die alte Brauerei Senhals war einst ein stattliches Anwesen. Karl-Heinz Alteepping hat die Ruine gekauft und will sie vorm Verfall bewahren.
Ulrike Platten-Wirtz

Karl-Heinz Alteepping heißt der neue Besitzer der ehemaligen Brauerei Senhals. Der Gastronom und Winzer hat die Ruine kürzlich erworben und will sie vor weiterem Verfall bewahren. Das ist bisher mit dem Bauwerk passiert. 

Auf dem Gelände der ehemaligen Brauerei Senhals tut sich was. Ein Bauzaun schützt die Ruine entlang der B 49 zwischen Senhals und Ellenz-Poltersdorf schon seit einigen Jahren vor ungebetenen Besuchern. Doch jetzt liegen hinter dem Zaun etliche Baumstämme und Gehölz.

