In der Region bekannt
Neuer Besitzer der „Alten Molkerei“ in Manderscheid
André Hommen hat die Alte Molkerei in Manderscheid gekauft und wird dort selbst hinter dem Herd stehen.
André Hommen hat die Alte Molkerei in Manderscheid gekauft und wird dort selbst hinter dem Herd stehen.
Christina Bents

Lang haben die Besitzer der „Alten Molkerei“ in Manderscheid nach einem Nachfolger gesucht – nun ist er gefunden. Die Bitburger Brauerei vermittelte den neuen Eigentümer, der in der Region kein Unbekannter ist.

Lesezeit 2 Minuten
Es ist eine gute Nachricht für Manderscheid: Für die Alte Molkerei gibt es einen Nachfolger. Schon vor rund zwei Jahren hat Familie Kowalczyk angekündigt, den Gastronomiebetrieb verkaufen zu wollen. Ursula Kowalczyk sagte damals im Gespräch mit unserer Zeitung: „Ich bin alleine in der Küche und kann aus gesundheitlichen Gründen nicht so lange stehen.
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