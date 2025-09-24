Südafrika, Malediven, Mosel: Neue Weinbar an der Mosel eröffnet
Neue Weinbar an der Mosel eröffnet
Noch pfeifen die Spatzen es nicht von den Dächern, noch ist es ein Geheimtipp: Die Gastronomin Friederike Haart hat eine Weinbar in Piesport eröffnet. Was sie so besonders macht.
Piesport. Wenn Friederike Haart etwas macht, dann richtig. Die 32-Jährige, die sich selbst als Ordnungsfreak bezeichnet, hat das Hotelfach beim Steigenberger – eine Spitzenadresse der deutschen Hotellerie – gelernt und kann einen Master in Tourismus-Management vorweisen.