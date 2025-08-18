Noch fehlt eine entsprechende Verkehrsanordnung, um die Einbahnstraßenregelung umzusetzen, doch sobald diese vorliegt, werden Fahrbahnmarkierungen und Verkehrsschilder zügig angebracht, so der Landesbetrieb Mobilität. Dann kann die Testphase starten.

Kaifenheim. Voraussichtlich im September wird die einjährige Testphase für einen Einbahnstraßenverkehr in der Ortslage Kaifenheim starten. Bis dahin dürfte die erforderliche innerörtliche Verkehrsanordnung durch die Verbandsgemeinde Kaisersesch vorliegen sowie die nötige Beschilderung aufgestellt wie auch die Fahrbahnmarkierungen angebracht worden sein.

Seit Längerem schon wird über die Verkehrssituation in der Ortslage Kaifenheim sehr kontrovers diskutiert. Die durch den Ort führende Landesstraße 109, die aufgrund der Nähe zum Autobahnanschluss eine hohe Verkehrsbelastung aufweist, ist an vielen Stellen im Dorf sehr eng, was zum einen eine hohe Gefahrensituation für Fußgänger darstellt, aber auch dem Begegnungsverkehr, gerade bei Lastkraftwagen oder Bussen, Schwierigkeiten bereitet.

Einjährige Testphase sorgte bei Anwohnern für hefige Kritik

Seitens des Landesbetriebes Mobilität (LBM) Cochem-Koblenz gab es mehrere Varianten, um hier diese Verkehrssituation zu verbessern, darunter die Errichtung von Ausweichbuchten auf der Landesstraße, was allerdings einen Grunderwerb vorausgesetzt hätte, oder aber auch die Einführung einer Einbahnstraßenregelung, wobei dann eine parallel verlaufende Gemeindestraße für eine Fahrtrichtung genutzt werden soll, um so die Landesstraße zu entlasten und hier auch die Möglichkeit für Gehwege zu eröffnen. Nach langen Diskussionen entschied sich der Gemeinderat für diese Lösung mit einer einjährigen Testphase, die allerdings gerade bei den Anwohnern der Gemeindestraße für heftige Kritik sorgte (RZ berichtete).

Bis Ende August sollen Rückmeldungen von Fachbehörden ausgewertet sein

Die Umsetzung der nun geplanten einjährigen Testphase mit einem Einbahnverkehr setzt allerdings eine entsprechende Verkehrsanordnung der zuständigen Straßenverkehrsbehörde, also der Verbandsgemeinde Kaisersesch, voraus. Wie die Verbandsgemeindeverwaltung der RZ dazu mitteilt, befindet diese sich derzeit in der Vorbereitung. Dabei wurden im Rahmen eines Anhörungsverfahrens die zuständigen Fachbehörden um eine Stellungnahme gebeten, die eingegangenen Rückmeldungen sollen voraussichtlich bis Ende August ausgewertet sein, so die VG-Verwaltung. Anschließend könne die Verkehrsanordnung für die einjährige Testphase erlassen werden.

Verkehrsschilder und Fahrbahnmarkierung sind nächster Schritt

Wann dann die Einbahnreglung wirklich startet, ist laut VG-Verwaltung davon abhängig, wann und in welcher Weise die erforderliche Beschilderung und die notwendigen Fahrbahnmarkierungen angebracht werden können. Wie allerdings Bernd Cornely, der Leiter des LBM Cochem-Koblenz, gegenüber der RZ betont, werde dies nach Vorliegen der Anordnung zügig umgesetzt. Dabei solle dann auf der L109 auch ein Gehweg ausgezeichnet werden, ebenso auf der Gemeindestraße.

Neue Deckschicht auf der Gemeindestraße bereits aufgebracht

Bereits direkt nach dem Gemeinderatsbeschluss hatte der LBM zwischenzeitlich schon eine neue Deckschicht auf die Gemeindestraße aufbringen lassen, da bei der Einbahnstraßenregelung mit einem deutlich höheren Verkehrsaufkommen auf der Gemeindestraße gerechnet werde. Dafür wurden laut LBM rund 30.000 Euro investiert.