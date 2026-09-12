Sechste Pizza-Variante
Neue Suprema-Pizza von Dr. Oetker
Ein Bild vergangener Tage: Auf der ehemaligen Ackerfläche vor dem Oetker-Werk in Wittlich stehen heute Photovoltaikmodule. Dort
Ein Bild vergangener Tage: Auf der ehemaligen Ackerfläche vor dem Oetker-Werk in Wittlich stehen heute Photovoltaikmodule. Dort produziert der Pizzahersteller seinen eigenen Ökostrom.
TV/Christian Moeris

Mit den „Suprema“-Pizzen will Dr. Oetker seine Tiefkühlpizzen um eine neue Premium-Produktreihe erweitern. Fünf neue Sorten hat der Konzern bereits auf den Markt gebracht. Jetzt ist die sechste Pizza-Variante in den Handel gekommen.

Lesezeit 2 Minuten
Der Lebensmittelhersteller Dr. Oetker erweitert sein Pizzasortiment im Premiumbereich. Unsere Redaktion spricht mit der Pressestelle des Konzerns über die Neuigkeiten in der Produktion.

Made in Wittlich: Eine neue Sorte erweitert das Pizza-Sortiment von Dr.

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