Mit den „Suprema“-Pizzen will Dr. Oetker seine Tiefkühlpizzen um eine neue Premium-Produktreihe erweitern. Fünf neue Sorten hat der Konzern bereits auf den Markt gebracht. Jetzt ist die sechste Pizza-Variante in den Handel gekommen.
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Der Lebensmittelhersteller Dr. Oetker erweitert sein Pizzasortiment im Premiumbereich. Unsere Redaktion spricht mit der Pressestelle des Konzerns über die Neuigkeiten in der Produktion.
Made in Wittlich: Eine neue Sorte erweitert das Pizza-Sortiment von Dr.