Sechste Pizza-Variante Neue Suprema-Pizza von Dr. Oetker Christian Moeris 12.09.2026, 15:00 Uhr

i Ein Bild vergangener Tage: Auf der ehemaligen Ackerfläche vor dem Oetker-Werk in Wittlich stehen heute Photovoltaikmodule. Dort produziert der Pizzahersteller seinen eigenen Ökostrom. TV/Christian Moeris

Mit den „Suprema“-Pizzen will Dr. Oetker seine Tiefkühlpizzen um eine neue Premium-Produktreihe erweitern. Fünf neue Sorten hat der Konzern bereits auf den Markt gebracht. Jetzt ist die sechste Pizza-Variante in den Handel gekommen.

Der Lebensmittelhersteller Dr. Oetker erweitert sein Pizzasortiment im Premiumbereich. Unsere Redaktion spricht mit der Pressestelle des Konzerns über die Neuigkeiten in der Produktion. Made in Wittlich: Eine neue Sorte erweitert das Pizza-Sortiment von Dr.







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