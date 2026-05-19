„Kultur (er)leben“: Neue Open-Air-Reihe am Hetzerather Weiher
„Kultur (er)leben“
Neue Open-Air-Reihe am Hetzerather Weiher
Hetzerath startet ein neues Veranstaltungsformat: Erstmals verwandelt sich der Angelweiher im Sommer an zwei Wochenenden in eine Open-Air-Bühne für Musik und Theater. Wie das kam.
Lesezeit 2 Minuten
Hetzerath. Wenn Robin Hood durch die Hetzerather Wälder streift und der Angelweiher kurzerhand zu Sherwood Forest wird, leuchten nicht nur Kinderaugen. An zwei Wochenenden – vom 22. bis 30. August – steht die Anlage ganz im Zeichen geballter Kultur.Beim Open Air im Grünen zeigen fünf örtliche Vereine auf großer Bühne, wie lebendig und vielfältig das Dorf ist.