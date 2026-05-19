„Kultur (er)leben“ Neue Open-Air-Reihe am Hetzerather Weiher 19.05.2026, 18:00 Uhr

i Kopfhörerkonzert „Sounds of Summer“ des Mandolinenvereins 2022 am Weiher – während der Corona-Zeit, als keine größeren Veranstaltungen in Räumen stattfinden durften. Erstmals verwandelt sich der Angelweiher beim neuen Veranstaltungsformat an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden in eine Open-Air-Bühne für Musik und Theater unter freiem Himmel. Mandolinenverein Hetzerath

Hetzerath startet ein neues Veranstaltungsformat: Erstmals verwandelt sich der Angelweiher im Sommer an zwei Wochenenden in eine Open-Air-Bühne für Musik und Theater. Wie das kam.

Hetzerath. Wenn Robin Hood durch die Hetzerather Wälder streift und der Angelweiher kurzerhand zu Sherwood Forest wird, leuchten nicht nur Kinderaugen. An zwei Wochenenden – vom 22. bis 30. August – steht die Anlage ganz im Zeichen geballter Kultur.Beim Open Air im Grünen zeigen fünf örtliche Vereine auf großer Bühne, wie lebendig und vielfältig das Dorf ist.







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