Zufallsfund an der Mosel Neue Funktion für vergessenen Tunnel in Bernkastel Hans-Peter Linz 27.09.2026, 10:00 Uhr

i Der alte Tunnel soll für Fußgänger geöffnet werden. TV/Hans-Peter Linz

Bei Vorplanungen stieß ein Architekt auf einen 25 Meter langen Tunnel unter der Bundesstraße in Bernkastel-Kues. Nun gibt es eine Idee für seine erneute Nutzung.

Aus einem verschlammten Zufallsfund wird Ernst: Der historische, jahrzehntelang vergessene Tunnel unter der Bundesstraße 53 soll künftig die Bernkasteler Altstadt direkt mit dem Moselvorgelände verbinden. Vorplanungen für Mosel-Gelände laufen Was als spektakuläre Entdeckung bei den Vorplanungen zur Umgestaltung des Moselufer-Parkplatzes begann, nimmt nun konkrete bürokratische und bauliche Formen an.







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