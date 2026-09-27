Bei Vorplanungen stieß ein Architekt auf einen 25 Meter langen Tunnel unter der Bundesstraße in Bernkastel-Kues. Nun gibt es eine Idee für seine erneute Nutzung.
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Aus einem verschlammten Zufallsfund wird Ernst: Der historische, jahrzehntelang vergessene Tunnel unter der Bundesstraße 53 soll künftig die Bernkasteler Altstadt direkt mit dem Moselvorgelände verbinden.
Vorplanungen für Mosel-Gelände laufen
Was als spektakuläre Entdeckung bei den Vorplanungen zur Umgestaltung des Moselufer-Parkplatzes begann, nimmt nun konkrete bürokratische und bauliche Formen an.