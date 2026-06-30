Ehrenamtliche Ersthilfe Neue First-Responder-Einheiten für Ernst und Valwig Ulrike Platten-Wirtz 30.06.2026, 14:00 Uhr

i First Responder sind Teil der Notfallversorgung. Die freiwilligen Helfer werden bei einem Notfall in ihrer Umgebung alarmiert und können als erste Einsatzkräfte vor Ort die Zeit überbrücken, bis die Einsatzkräfte eintreffen. Symbolfoto Felix Hörhager/dpa. picture alliance/dpa

Das Netz an First-Respondern – Ersthelfern für medizinische Notfälle – wird im Landkreis Cochem-Zell immer dichter. Jetzt werden auch Einheiten in Ernst, Valwig und Valwigerberg gebildet.

First Responder sind ehrenamtliche Ersthelfer, die bei einem medizinischen Notfall die Zeit bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes überbrücken und damit einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der medizinischen Notfallversorgung leisten. In der Verbandsgemeinde Cochem gibt es bereits sechs bestehende First-Responder-Einheiten in Dohr-Brauheck-Faid, Klotten, Treis-Karden, Cochem-Stadt, Bruttig-Fankel und Ediger-Eller.







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