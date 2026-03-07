Bald gehts los: Erstmals können angehende Erzieher ihre Ausbildung in Traben-Trarbach absolvieren. Wo die neue Schule hinkommt und bis wann sich Schüler anmelden können.
Wittlich/Traben-Trarbach. Der Weg zur Fachschule wird für angehende Erzieherinnen und Erzieher im Landkreis demnächst deutlich kürzer: Um dauerhaft die Ausbildung von Fachkräften für die Kitas in der Region sicherzustellen, nimmt für das Schuljahr 2026/27 eine Erzieherschule in Traben-Trarbach bald ihre Arbeit auf.