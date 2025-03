Seit einigen Tagen haben die Eisdielen in der Region wieder geöffnet. Welche Sorten in diesem Jahr neu sind und wie viel eine Kugel Eis kostet.

Schokoladig mit gerösteten Haselnüssen oder himbeerfarben mit rosarotem Pfeffer: So sehen die neuen Kreationen aus, die die Auslage der Eistheke in diesem Jahr füllen. Pünktlich zum Frühlingsanfang hat auch die Eisdiele in Cochem ihre Türen geöffnet. In diesem Jahr ist Familie Bortolot sogar schon eine Woche früher aus ihrem Heimatort in den italienischen Dolomiten an die Mosel zurückgekehrt. Wie jedes Jahr haben die Eishersteller auch wieder neue Kreationen im Gepäck. Mit 1,60 Euro pro Kugel ist der Preis für das handgemachte Speiseeis im Vergleich zum Vorjahr aber nicht gestiegen.

Klassiker wie Vanille und Schokolade, Nuss- und Fruchteissorten führen bei der Kundschaft zwar weiterhin die Beliebtheitsskala an. Trotzdem lässt sich Stefano Bortolot für seinen Eissalon an der Cochemer Moselpromenade aber jedes Jahr auch noch etwas Neues einfallen. „Wir orientieren uns dabei auch an der internationalen Eismesse“, sagt er. Jedes Jahr gehen die Speiseeishersteller aus einem der Mitgliedsländer des europäischen Verbands in den Wettstreit, um den besten Geschmack und die originellste Kreation.

Neukreation inspiriert vom heiligen Jahr

Die Eishersteller sind nicht nur in Sachen Geschmack kreativ, sondern auch in der Namensgebung. In diesem Jahr heißt der Gewinner des Jahres: Halleluja. Die Eisvariante aus Nougatcreme, gerösteten Haselnüssen und Schokostücken wurde in Italien anlässlich des heiligen Jahres, das die katholische Kirche in Rom ausgerufen hat, kreiert. Ab sofort ist Halleluja, ob in der Eiswaffel oder im Becher, auch in Cochem zu haben.

Außerdem wurde von den Eisherstellern auf europäischer Ebene in Zusammenarbeit mit dem Nachbarland Österreich eine Eiscreme entwickelt, die zu Ehren des 200. Geburtstags des Wiener Komponisten und Walzerkönigs Johann Strauss entwickelt wurde. Herausgekommen ist ein Himbeereis mit rosarotem Pfeffer, eine Kombination aus Süße und Schärfe, die seit einigen Jahren den Eismarkt erobert hat. Auch Stefano Bortolot wird diese Kreation anbieten. „Den rosa Pfeffer habe ich bestellen müssen, aber er ist heute angekommen“, erklärt der Speiseeishersteller. Ab der kommenden Woche können experimentierfreudige Eisliebhaber diese außergewöhnliche Geschmackskonstellation also auch an der Mosel probieren.

Dass es die Zusammenarbeit der europäischen Speiseeishersteller gibt, daran sind die Bortolots nicht ganz unschuldig. Stefanos Vater Fausto, der in den vergangenen Tagen seinen 86. Geburtstag gefeiert hat, war Mitinitiator bei der Gründung des Verbands. Seit dem Jahr 2013 gibt es auch den europäischen Tag des Speiseeises. Fausto Bortolot vertritt seinen Berufsstand gerade bei der Eismesse in der italischen Hauptstadt.

Kunden fragen gezielt nach neuen Sorten

Neben den international entwickelten Eissorten entstehen bei Familie Bortolot jeden Monat auch ganz individuelle Variationen. „Die Frage nach neuen Sorten ist immer das Erste, was die Kunden wissen wollen, wenn wir im Frühling wiedereröffnen“, schmunzelt Stefano Bortolot. Über Winter wird deshalb in der Familie viel experimentiert. „Wir probieren viel mit Gewürzen wie Birne mit Parmesan oder Zitrone mit Basilikum“, sagt Bortolot. Je nachdem, was für gut befunden wird, kommt dann im monatlichen Wechsel als neue Sorte ins Sortiment. „Manchmal kommen die neuen Kreationen bei den Kunden super an und werden dann auch dauerhaft angeboten. Was nicht so gut angenommen wird, lassen wir dann einfach wieder weg“, sagt Bortolot.

Neben der Kreativität legt Stefano Bortolot auch großen Wert auf Nachhaltigkeit. Beim Außenverkauf werden in der Eisdiele beispielsweise auch wiederverwendbare Pfandbecher angeboten, die man erwerben und mit nach Hause nehmen kann, um sie beim nächsten Besuch wieder vor Ort mit Speiseeis befüllen zu lassen.