Nach Klinikschließung in Zell Neue Daten zur Notfallversorgung in Cochem-Zell Birgit Pielen 11.09.2026, 12:00 Uhr

i Ist die Notfallversorgung im Kreis Cochem-Zell auch nach der Schließung des Klinikums Mittelmosel gesichert? Mit dieser Frage befasst sich der Kreistag am Montag in öffentlicher Sitzung. Als Grundlage dient eine neue Studie. Oliver Berg/dpa

Ist die Notfallversorgung im Kreis Cochem-Zell nach der Schließung des Klinikums Mittelmosel in Zell noch gesichert? Der Kreistag befasst sich am Montag mit der umstrittenen Frage – Experten und eine neue Studie liefern Antworten.

Die Notfallversorgung im Kreis Cochem-Zell ist ein höchst umstrittenes Thema – und steht am Montag, 14 September, Uhr auf der Tagesordnung des Kreistages, der ab 14 Uhr tagt. Weil das Thema von hohem öffentlichen Interesse ist, sind verschiedene Experten dazu eingeladen.







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