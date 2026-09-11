Ist die Notfallversorgung im Kreis Cochem-Zell nach der Schließung des Klinikums Mittelmosel in Zell noch gesichert? Der Kreistag befasst sich am Montag mit der umstrittenen Frage – Experten und eine neue Studie liefern Antworten.
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Die Notfallversorgung im Kreis Cochem-Zell ist ein höchst umstrittenes Thema – und steht am Montag, 14 September, Uhr auf der Tagesordnung des Kreistages, der ab 14 Uhr tagt. Weil das Thema von hohem öffentlichen Interesse ist, sind verschiedene Experten dazu eingeladen.