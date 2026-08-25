Wichtige Entscheidung steht an Neue Ärzte im MVZ Zell: Wie entscheidet der Ausschuss? Birgit Pielen 25.08.2026, 14:15 Uhr

i Das ist ein steiniger Weg: Beim Ausbau der MVZ Mittelmosel muss der rheinland-pfälzische Zulassungsausschuss grünes Licht für wichtige Entscheidungen geben. Birgit Pielen

Am 9. September entscheidet der rheinland-pfälzische Zulassungsausschuss über zwei Anträge für Gastroenterologie und Kardiologie im MVZ Zell. Damit steht die ambulante Versorgung auf dem Barl erneut vor einer entscheidenden Hürde.

Der 9. September wird ein spannender Tag für das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) Zell werden. Dann entscheidet der rheinland-pfälzische Zulassungsausschuss darüber, wie die Zukunft der Fachbereiche Gastroenterologie und Kardiologie auf dem Barl sein wird.







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