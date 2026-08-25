Am 9. September entscheidet der rheinland-pfälzische Zulassungsausschuss über zwei Anträge für Gastroenterologie und Kardiologie im MVZ Zell. Damit steht die ambulante Versorgung auf dem Barl erneut vor einer entscheidenden Hürde.
Lesezeit 3 Minuten
Der 9. September wird ein spannender Tag für das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) Zell werden. Dann entscheidet der rheinland-pfälzische Zulassungsausschuss darüber, wie die Zukunft der Fachbereiche Gastroenterologie und Kardiologie auf dem Barl sein wird.