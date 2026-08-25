Wichtige Entscheidung steht an Neue Ärzte im MVZ Zell: Hält die KV ihr Versprechen? Birgit Pielen 25.08.2026, 14:15 Uhr

i Das ist ein steiniger Weg: Beim Ausbau der MVZ Mittelmosel muss die Kassenärztliche Vereinigung Rheinland-Pfalz grünes Licht für wichtige Entscheidungen geben. Birgit Pielen

Am 9. September entscheidet die Kassenärztliche Vereinigung über Sonderbedarfsanträge für Gastroenterologie und Kardiologie im MVZ Zell. Damit steht die ambulante Versorgung auf dem Barl erneut vor einer entscheidenden Hürde.

Der 9. September wird ein spannender Tag für das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) Zell werden. Dann entscheidet der Zulassungsausschuss der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) darüber, wie die Zukunft der Fachbereiche Gastroenterologie und Kardiologie auf dem Barl sein wird.







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