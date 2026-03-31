Wie viele moderne Neubauten verträgt eine alte Stadt? Diese Debatte lässt sich derzeit am Beispiel Traben-Trarbachs erzählen. Dort erregt ein geplanter Gebäudekomplex so manche Gemüter.
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„Dieser Koloss zerstört unsere Stadtkultur“, klagt Gernot Wagner. Der 69-jährige Traben-Trarbacher ist mitten in der Stadt groß geworden, lebt heute wieder in seinem Elternhaus in der Poststraße. Dort, wo sie die Bahnstraße kreuzt, mitten in Traben, soll nun Großes entstehen: ein Gebäudekomplex mit 55 Wohnungen.