Trotz erster Absage vom Bund
Neubau des Moselbads in Cochem wird weiter verfolgt
Das Moselbad in Cochem soll neu gebaut werden, doch dafür braucht es Fördermittel. Ein erster Antrag an den Bund war nicht erfol
Das Moselbad in Cochem soll neu gebaut werden, doch dafür braucht es Fördermittel. Ein erster Antrag an den Bund war nicht erfolgreich.
Junker Dieter

Neubauen ist im Fall vom Cochemer Moselbad günstiger als sanieren. Für eben jenen Ersatzbau hoffte die VG Cochem auf Geld vom Bund, das ihnen nun in einem ersten Versuch nicht bewilligt wurde. Aufgeben will der VG-Rat in dieser Hinsicht aber nicht. 

Lesezeit 2 Minuten
Das Moselbad in Cochem soll neu gebaut werden. Im Sommer hatte der Cochemer Verbandsgemeinderat angesichts eines hohen Sanierungsbedarfs – aber auch der andauernden hohen Defizite – hier einen entsprechenden Grundsatzbeschluss gefasst. Dazu beigetragen hatte auch ein Gutachten, wonach ein Neubau wirtschaftlicher ist als eine Sanierung.
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