Pläne nachgebessert Neubau auf Ex-Lost-Place in Bernkastel-Kues geplant Hans-Peter Linz 25.02.2026, 15:00 Uhr

i Blick in die Vergangenheit: Dieses Gebäude war marode und wurde abgerissen. Dort soll nun ein Neubaukomplex entstehen. (Archivfoto) TV/Clemens Beckmann

Im zweiten Anlauf hat der Stadtrat in Bernkastel-Kues den Weg für den Bau von 25 Wohnungen frei gemacht. Dafür hatte der Investor die Planung etwas nachbessern müssen.

Der Stadtrat in Bernkastel-Kues hat den Weg für ein Neubauprojekt frei gemacht. Dank neuer gesetzlicher Sonderregelungen kann nun am Damenweg in Kues ein Wohnkomplex auf einem Gelände entstehen, das lange Jahre als „Lost Place“ galt.Mit der Zustimmung zum Neubau eines Mehrfamilienhauses mit 25 Wohneinheiten nutzt die Kommune erstmals die Spielräume des neuen „Bau-Turbo“-Gesetzes (Paragraf 34 Abs.







Artikel teilen

Artikel teilen