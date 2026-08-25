Wegen Sperrung
Navis lotsen Schwerlastverkehr über schmale Moselbrücke
Vor der schmalen Kinheimer Brücke stehen die Autos an der Ampel Schlange.
Vor der schmalen Kinheimer Brücke stehen die Autos an der Ampel Schlange.
TV/Ursula Bartz

Weil die Auffahrt zur Lösnicher Brücke gesperrt ist, rollt der Ausweichverkehr mitten durch Kinheim. Das belastet die Kinheimer Brücke, deren Unterhalt die Gemeinde selbst zahlen muss.

Lesezeit 3 Minuten
„Diese Zustände sind nicht mehr tragbar“, ärgert sich ein Anwohner aus Kinheim. Grund seines Ärgers ist der Verkehr auf der Kinheimer Brücke.Wie er dem Volksfreund gegenüber erläutert, werde wegen der Sperrung der Auffahrt zur Lösnicher Brücke seit mehreren Wochen der Verkehr aufgrund der Navi-Einstellungen über die enge Kinheimer Brücke geleitet.
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