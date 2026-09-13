Die Natur- und Geopark Vulkaneifel GmbH stößt finanziell an ihre Grenzen. Im Werkausschuss des Kreises Cochem-Zell ging es jetzt um mögliche Lösungsansätze.
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Seit mehr als zehn Jahren ist der Natur- und Geopark Vulkaneifel als Unesco Global Geopark anerkannt. Seitdem spielen hier Umweltbildung, Klimawandel, nachhaltige Entwicklung und die Förderung regionaler Traditionen eine wichtige Rolle. Im Mittelpunkt steht der 2010 eingeweihte Naturpark Vulkaneifel mit seinen Maaren und Vulkanen.