Kosten steigen
Natur- und Geopark braucht mehr Geld: Ulmen stimmt zu
Der Jungferweiher bei Ulmen ist ein Maar, in dessen Umgebung sich die Erdgeschichte gut darstellen lässt. Er gehört zum Natur- u
Der Jungferweiher bei Ulmen ist ein Maar, in dessen Umgebung sich die Erdgeschichte gut darstellen lässt. Er gehört zum Natur- und Geopark Vulkaneifel.
Dieter Junker

Die Kosten steigen, die Rücklagen mussten bereits angegriffen werden: Der Natur- und Geopark Vulkaneifel braucht mehr Geld. Nach dem Cochem-Zeller Kreistag stimmt nun auch die VG Ulmen einem höheren Verlustausgleich zu.

Lesezeit 2 Minuten
Nach dem Cochem-Zeller Kreistag hat nun auch der Verbandsgemeinderat Ulmen in seiner jüngsten Sitzung einstimmig dafür votiert, eine Erhöhung des Verlustausgleichs für die Natur- und Geopark Vulkaneifel GmbH ab dem kommenden Jahr mitzutragen. Damit haben beide Gebietskörperschaften im Kreis Cochem-Zell, die über ihre Beteiligungen Gesellschafter der GmbH sind, der geplanten Aufstockung zugestimmt.
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