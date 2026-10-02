Kosten steigen Natur- und Geopark braucht mehr Geld: Ulmen stimmt zu Dieter Junker 02.10.2026, 18:00 Uhr

i Der Jungferweiher bei Ulmen ist ein Maar, in dessen Umgebung sich die Erdgeschichte gut darstellen lässt. Er gehört zum Natur- und Geopark Vulkaneifel. Dieter Junker

Die Kosten steigen, die Rücklagen mussten bereits angegriffen werden: Der Natur- und Geopark Vulkaneifel braucht mehr Geld. Nach dem Cochem-Zeller Kreistag stimmt nun auch die VG Ulmen einem höheren Verlustausgleich zu.

Nach dem Cochem-Zeller Kreistag hat nun auch der Verbandsgemeinderat Ulmen in seiner jüngsten Sitzung einstimmig dafür votiert, eine Erhöhung des Verlustausgleichs für die Natur- und Geopark Vulkaneifel GmbH ab dem kommenden Jahr mitzutragen. Damit haben beide Gebietskörperschaften im Kreis Cochem-Zell, die über ihre Beteiligungen Gesellschafter der GmbH sind, der geplanten Aufstockung zugestimmt.







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