Unter dem Motto „Artenvielfalt rockt die Mosel“ findet von Donnerstag, 1., bis Sonntag, 18. Mai, die Woche der Artenvielfalt statt. An mehreren Stationen entlang des Flusses von Luxemburg bis Koblenz werden Einheimische und Besucher eingeladen, die Natur mit allen Sinnen zu entdecken, heißt es in der Pressemitteilung des Dienstleistungszentrums Ländlicher Raum (DLR) Mosel. Das Programm beinhaltet Kräuterwanderung genauso wie Biodiversitätsshows, E-Bike-Touren und FlussSingen.

Die Aktionen, wie etwa das Auftaktsymposium „Wie kommt der Weinberg in die Schule?“ in Maring-Noviand finden dabei in mehreren Kommunen, Städten, Verbandsgemeinden und sogar Ländern statt. Auch in der Region, von Koblenz bis Kreis Cochem-Zell, können sich Naturfreunde ein paar Termine im Kalender vormerken.

Das sind die Veranstaltungen im Landkreis Cochem-Zell

In Ediger-Eller bekommen Besucher einen „Einblick in die grüne Vielfalt vor der Haustür“ im Seminar „ Essbare Wildkräuter“, das am Samstag, 10. Mai, von 10 bis 16 Uhr im Moselwerk Co-Working, Hochstraße 24, stattfindet. Der Biologe und Wildkräuterexperte Hans Christoph Zirwes bringt praxisorientiert näher, welche heimischen Pflanzen essbar sind oder sogar als Heilkräuter genutzt werden können. Teil des Seminars ist neben einem Vortrag zur Pflanzenbestimmung und Nutzung eine etwa zweistündige Kräuterwanderung. Anschließend werden die gesammelten Kräuter im Seminarraum verarbeitet, zwei selbst hergestellte Produkte dürfen mit nach Hause genommen werden. Vorkenntnisse sind nicht nötig, die Kosten belaufen sich auf 45 Euro, ermäßigt 35 Euro, Material ist inklusive. Anmeldungen und Infos per E-Mail an Hans Christoph Zirwes unter c-zirwes@hotmail.com.

Ebenfalls am Samstag, 10. Mai, findet ab 10.30 Uhr eine Kräuterwanderung in Neef statt. Auch hier liegt der Fokus auf Sammeln, Bestimmen und Wissensvermittlung zum Thema Heilkräuter. Unter der Leitung von Irmgard Spreier geht es durch die Weinberge des Frauenbergs bis auf die Höhe des Petersbergs. Dort folgt der praktische Teil, bei dem eine Spitzwegerichsalbe sowie ein Mosel-Heilkräuterlikör hergestellt werden sollen. Abschließend gibt es eine Verkostung mit Kräuterdip, Brot, Likör und Wein. Die Wanderung dauert etwa 2,5 Stunden, Treffpunkt ist der Brunnenplatz an der Mosel, am Tourist-Info-Stand. Kostenpunkt 15 Euro pro Person, eine Anmeldung ist bis Freitag, 8 Mai, möglich über E-Mail weinbotschafterin.spreier@gmail.com oder Telefon 0151/46198011.

Eine dritte Veranstaltung am Samstag, 10. Mai, findet in Müden an der Mosel statt: Von 12.30 bis 20 Uhr heißt es dort „Faszination Krabaun“. Die Gemeinde lädt gemeinsam mit der Natursportgruppe „Alte Alte-Herren SV Müden“ zum Weinlagenfest auf dem Gelände des Naturschutzprojektes „Auf der Krabaun“ ein. Treffpunkt ist „Auf der Lenn“ in der Dorfmitte, eine Wanderung führt über den neu angelegten Weinwanderweg zum Festgelände. Das Fest wird um 14 Uhr unter anderem mit dem Ministerpräsidenten Alexander Schweitzer eröffnet. Infos gibt es auf der Gemeindewebseite unter www.mueden-mosel.de. Kontakt gibt es bei Franz Oberhausen unter Telefon 0151/64028045 oder per E-Mail an mueden@vgcochem.de.

Ebenfalls zu einer Kräuterwanderung können Besucher am Sonntag, 11. Mai, von 10 bis 13 Uhr, in Alf/Mosel aufbrechen. Ziel ist, die Flora der Mittelmosel – von Trockenrasen über Streuobstwiesen bis hin zu Waldsäumen und Weinbergen – zu erkunden. Hans Christoph Zirwes, vermittelt ökologische Zusammenhänge und erklärt, welche Pflanzen essbar, heilwirksam oder giftig sind. Die 3,5 Kilometer lange Route führt über die Driesch-Hütte, den Leofelsen bis zur Burg Arras. Die Teilnehmerzahl ist auf 16 Personen begrenzt, bei großer Nachfrage soll es am Nachmittag einen zweiten Rundgang geben. Kostenpunkt liegt bei 15 Euro, für Schüler, Studierende und Rentner 10 Euro. Treffpunkt ist der Wanderparkplatz Alf am Ende der Straße „Auf der Hill“. Interessierte können sich bei Zirwes anmelden, per E-Mail an c-zirwes@hotmail.com oder per Telefon unter 0151/12306862

i Der seltene Apollofalter wird auch in der Woche der Artenvielfalt eine Rolle spielen. Foto: Thomas Frey/dpa Thomas Frey. dpa

Unter dem Motto tierisches und pflanzliches Multikulti findet am Samstag, 17. Mai, ab 11 Uhr eine Exkursion zu „Ureinwohnern, Alteingesessenen und Neubürgern“ in Ediger-Eller statt. Teilnehmende begegnen in dem dreistündigen Spaziergang geleitet von Joachim Kranz heimischen, genauso wie exotischen, neuangesiedelten Arten. Dabei werden Fragen geklärt wie: Warum gedeihen mediterrane Pflanzen an der Mosel? Welche Tiere stammen nicht aus der Region? Und was bedeutet das für das Ökosystem? Treffpunkt ist der „Lehmener Turm“ in Ediger-Eller, die Teilnehmerzahl ist auf 15 begrenzt, 10 Euro kostet es pro Person. Eine Anmeldung kann online unter www.dlr-mosel.rlp.de erfolgen, Kontakt gibt es per E-Mail an sabine.schneider@dlr.rlp.de

Eine geführte Exkursion über den Apolloweg bei Valwig findet am Sonntag, 18. Mai, ab 10.30 Uhr statt. Geleitet wird diese von Mechthild Haupts, Umweltberatung Cochem-Zell, und steht unter dem Motto „Mauereidechse trifft Apollo und Flockenblume“. Ziel ist, den Teilnehmern das eng verzahnte Mosaik der Lebensräume im Weinberg näher zu bringen. Die Exkursion startet am Eingang des Apollowegs, Bergstraße, Valwig und dauert etwa 2 bis 2,5 Stunden. Festes Schuhwerk ist erforderlich, die Teilnehmerzahl ist auf 10 Personen begrenzt. Anmeldungen sind per E-Mail an umweltberatung@cochem-zell.de oder unter Telefon 02671/61459 möglich.

Das sind die Veranstaltungen im Landkreis Mayen-Koblenz

Unter dem Motto „König, Hase, Tripmadam - ein Streifzug durch Felslandschaft und Weinberge“ können Interessierte am Samstag, 10. Mai, 14 Uhr, in Hatzenport an einer Wanderung teilnehmen. Die drei Kilometer lange Strecke führt über einen Part des Traumpfades „Hatzenporter Laysteig“. Ökowinzer und Naturerlebnisbegleiter, Thomas Ibald, öffnet den Mitwanderern auf unterhaltsame Weise den „Blick für das Verborgene und das Offensichtliche“. Unterwegs kann Riesling genossen und über Anekdoten aus dem Winzeralltag gesprochen werden. Die Wanderung dauert 4 Stunden und kostet 27 Euro pro Person. Startpunkt ist der Einstieg des Traumpfades „Hatzenporter Laysteig“ an der Schrumpftalbrücke, Hatzenport. Über die E-Mail weingut@die-traubenhueter.de oder per Telefon 02605/2369 kann man sich anmelden.

i Eine Naturführung für Kinder soll durch das Winninger Brückstück verlaufen. Symbolfoto: Sascha Ditscher Sascha Ditscher

In Winningen gibt es am Mittwoch, 14. Mai, ab 14.30 Uhr, Möglichkeit zu einer Naturführung rund um die Weinbergsanlage „Winninger Brückstück“. Die Veranstaltung richtet sich an 5 bis 12 Kinder im Alter von 8 bis 12 Jahren, je ein Erziehungsberechtigter sollte dabei sein. Der Rundweg mit rund 100 Höhenmetern ist 5 Kilometer lang. An Haltepunkten können die Kinder etwas über die Mosel, Winningen, den Weinbau und dessen Bedeutung für Landschaft, Pflanzen und Tiere erfahren. Auf die Kinder wartet zudem eine Verkostung mit Traubensaft, Fruchtgummi und Rosinen. Die Wanderung dauert 2,5 Stunden, Treffpunkt ist der Parkplatz am Bahnhof. Infos und Anmeldungen unter Weinkul-Tour, Reine Hendgen, unter Telefon 0151/20179267 oder per E-Mail an weinkul-tour@web.de

Die Wunderwelt der Moose können Interessierte am Samstag, 17. Mai, ab 10.30 Uhr, in Lehmen kennenlernen. Die Naturerlebnisbegleiterin Sonja Stefic lädt zur Exkursion in den Lehmener Würzlay. Mit Lupen können Teilnehmende im Razejungenwingert die Pflanzen entdecken. Zum Abschluss gibt’s ein Glas Wein oder ein alkoholfreies Getränk. Der Teilnehmergebühr beträgt 16 Euro für Erwachsene, 8 Euro für Unter-18-Jährige. Eine Anmeldung sollte bis 10. Mai bei Dieter Möhring von den Razejungen per E-Mail an d.moehring@freenet.de erfolgen.

Das sind die Veranstaltungen in der Stadt Koblenz

Bei einer Baumführung durch die Koblenzer Rheinanlagen am Samstag, 10. Mai, lernen Teilnehmende ab 14 Uhr Exemplare des Baumkatasters kennen. Darunter den Taschentuchbaum, den Blauglockenbaum oder Mammutbäume. Dabei werden botanische Besonderheiten erläutert, über Mythen, Geschichten, Gedichte, und erstaunliche Verwendungsarten berichtet. Treffpunkt ist der Haupteingang der Basilika St. Kastor, die zwei Kilometer lange Strecke soll in 1,5 Stunden abgelaufen sein. Der Preis beträgt 11 Euro pro Person, 5,50 Euro für Kinder bis 12 Jahren. Tickets können auf der Internetseite gebucht werden: koblenz-booking.inet-mainz.de/formular/uebersicht/14/2025-03-01/2025-12-31/1

i Interessierte können immer wieder bei Veranstaltungen Einblick in den Koblenzer Stadtwald bekommen, so nun auch bei der Woche der Artenvielfalt. Symbolfoto: Sascha Ditscher Sascha Ditscher

Am Sonntag, 11. Mai, gibt es Möglichkeit zu einem Erlebnisspaziergang mit Secco- und Weinverkostung im Weinberg in Koblenz-Güls. Ab 14 Uhr erfahren Teilnehmende etwas zur Geschichte und Geologie der Moselregion sowie zur Arbeit des Winzers. Teil dessen ist auch die Verkostung eines Seccos und dreier Weine vom Weingut Lunnebach. Der Spaziergang dauert drei Stunden, und beginnt im Weingut Lunnebach, Am Mühlbach 46, Koblenz-Güls. Infos und Anmeldung bei Bernd Doetsch unter Telefon 0178/1870215 oder per E-Mail an an-rheinundmosel@kabelmail.de 

Das komplette Programm gibt’s online

Die Woche der Artenvielfalt findet in einer gemeinsamen Initiative des DLR Mosel und der Partner in der Regionalinitiative Faszination Mosel statt. Das komplette Programm findet sich online unter: www.visitmosel.de/stadt-kultur/veranstaltungen/artenvielfalt-rockt-die-mosel. Die Termine kann man sich in einem PDF unter www.lebendige-moselweinberge.de herunterladen.