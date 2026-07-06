Pilotprojekt in Wittlich Nahwärmenetz in Wengerohr wird konkreter Hans-Peter Linz 06.07.2026, 15:00 Uhr

i Für Wittlich-Wengerohr werden Pläne für ein Nahwärmenetz geschmiedet. (Symbolfoto) picture alliance/dpa/Jens Büttner

Der Stadtrat beschließt die nächste Phase des geplanten Nahwärmenetzes. Was geplant ist, welcher Betrieb vermutlich nicht dabei ist und wie sich die Kosten für Kunden zusammensetzen.

Die Weichen für die Wärmewende im Wittlicher Ortsteil Wengerohr sind gestellt: Der Stadtrat hat in seiner jüngsten Sitzung grünes Licht gegeben, das geplante Nahwärmenetz weiter zu verfolgen, und den Beschluss dazu mit Mehrheit gefasst.Eine Machbarkeitsstudie zeigt, dass ein solches Großprojekt unter den richtigen Bedingungen wirtschaftlich betrieben werden kann.







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