Lange Nacht der Astronomie
Nächtliche Wünsche können in der Eifel wahr werden
Astronaut Alexander Gerst betrachtet mit einer Spezialbrille eine Sonnenfinsternis.
Astronaut Alexander Gerst betrachtet mit einer Spezialbrille eine Sonnenfinsternis.
ESA

Wer eine Sternschnuppe sieht, darf sich was wünschen – so weit der Volksmund. In der Nacht zum 13. August darf der Strom an Sternschnuppen beobachtet werden. Wer will, kann dies in der Sternwarte Hoher List in der Eifel bei Daun tun.

Lesezeit 2 Minuten
Die einen nennen sie die Tränen des Laurentius, für die anderen sind sie Sehnsuchtsobjekte – und bei geschlossenen Augen sollen Wünsche in Erfüllung gehen, sobald sie am Nachthimmel erscheinen: Wenn in der Nacht zum 13. August Hunderte Sternschnuppen sichtbar werden, spricht man auch von den Perseiden.
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