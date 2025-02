Fastnacht in Strimmig Nachwuchsbüttenredner schwingt närrisches Zepter 07.02.2025, 13:22 Uhr

i Nicole Thomas und Max Schmitz haben das närrische Regiment auf dem Strimmiger Berg übernommen. Anna-Lena Thomas

Max Schmitz hat das Talent, Büttenreden zu schreiben, von seiner Oma geerbt. Kurioses, das auf dem Strimmiger Berg passiert, nimmt er an Fastnacht gern auf die Schippe. Jetzt schwingt er auch als Fastnachtsprinz das närrische Zepter.

Ob Freundinnen, die den Flug in den Urlaub verpassen, oder „Zugezogene“, die ihre Hühner in den ebensolchen mitnehmen: Max Schmitz entgeht keine Kuriosität, die auf dem Strimmiger Berg passiert und die er dann später in einer Büttenrede verarbeitet. In dieser Fastnachtssession schwingt der Nachwuchsbüttenredner sogar als Prinz das närrische Zepter.

