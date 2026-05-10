Wie war es in den 1970er-Jahren in Hambuch? Das Nachttheater bringt das auf die Bühne – oder eben ins Dorf, denn der Ort gestaltete sich beiden Aufführungen zur großen, begehbaren Freilichtbühne.
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Beim beliebten Homejer Nachttheater ist nach wie vor intensive Bewegung im Spiel. Das gilt sowohl für die Darsteller als auch die erwartungsfreudigen Zuschauer. Denn jede der Geschichten, die das Theater inszeniert, spielt sich an unterschiedlichen Örtlichkeiten innerhalb des Eifelorts ab.