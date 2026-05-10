Farbfernseher und Döppeauto 
Nachttheater in Hambuch entführt in die 1970er-Jahre
Das große "Döppe-Auto" ist im Ort vorgefahren und lässt zahlreiche Hausfrauen für den Einkauf dringend benötigter Haushaltswaren
Das große "Döppe-Auto" ist im Ort vorgefahren und lässt zahlreiche Hausfrauen für den Einkauf dringend benötigter Haushaltswaren nebst Schwätzchen zusammenkommen. Eine Szene wie diese stellte das Nachttheater in Hambuch nach.
Thomas Esser

Wie war es in den 1970er-Jahren in Hambuch? Das Nachttheater bringt das auf die Bühne – oder eben ins Dorf, denn der Ort gestaltete sich beiden Aufführungen zur großen, begehbaren Freilichtbühne.

Lesezeit 2 Minuten
Beim beliebten Homejer Nachttheater ist nach wie vor intensive Bewegung im Spiel. Das gilt sowohl für die Darsteller als auch die erwartungsfreudigen Zuschauer. Denn jede der Geschichten, die das Theater inszeniert, spielt sich an unterschiedlichen Örtlichkeiten innerhalb des Eifelorts ab.

Ressort und Schlagwörter

Kreis Cochem-ZellKultur

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Cochem-Zell

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Cochem-Zell gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren