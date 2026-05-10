Farbfernseher und Döppeauto Nachttheater in Hambuch entführt in die 1970er-Jahre Thomas Esser 10.05.2026, 12:00 Uhr

i Das große "Döppe-Auto" ist im Ort vorgefahren und lässt zahlreiche Hausfrauen für den Einkauf dringend benötigter Haushaltswaren nebst Schwätzchen zusammenkommen. Eine Szene wie diese stellte das Nachttheater in Hambuch nach. Thomas Esser

Wie war es in den 1970er-Jahren in Hambuch? Das Nachttheater bringt das auf die Bühne – oder eben ins Dorf, denn der Ort gestaltete sich beiden Aufführungen zur großen, begehbaren Freilichtbühne.

Beim beliebten Homejer Nachttheater ist nach wie vor intensive Bewegung im Spiel. Das gilt sowohl für die Darsteller als auch die erwartungsfreudigen Zuschauer. Denn jede der Geschichten, die das Theater inszeniert, spielt sich an unterschiedlichen Örtlichkeiten innerhalb des Eifelorts ab.







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