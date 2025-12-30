Konzert in Kaisersesch Nach Weihnachten rockt es sich besser Thomas Esser 30.12.2025, 17:00 Uhr

i Zahlreiche Musikfreunde ließen sich das After-Christmas-Konzert der Escher "City Boys" auch bei knackig kalten Minusgraden nicht entgehen und feierten deren Weihnachts-Rock-Pop. Thomas Esser

Trotz Minusgraden genießen Musikfans ein Konzert im Biergarten von Kaisersesch: Die „City Boys“ sorgen dafür, dass allen zumindest ums Herz warm wird.

Nach der letztjährigen Premiere ihres After-Christmas-Konzertes konnte sich die Gaudi-Formation der Escher “City Boys” auch bei dessen Neuauflage zum Ausklang dieses Jahres über einen großen Fanzuspruch freuen. Bei knackig kalten Minusgraden hatten diese erneut den Weg in den Biergarten der Brasserie Alt Esch gefunden, wo die versierten Musiker Frank, Arno, Helmut und Hotte tief in die Kiste ihres umfangreichen Repertoires griffen. Dabei ...







