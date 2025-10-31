Leitungsstörung in der Eifel Nach Stromausfall: 2000 Haushalte wieder am Netz 31.10.2025, 10:17 Uhr

i Nach einem Stromausfall am 28. Oktober 2025 in Kaisersesch führt Westnetz Reparaturen an einer Stromleitung aus. Kevin Ruehle

Nach einem Stromausfall in Kaisersesch und Umgebung sind die Reparaturarbeiten abgeschlossen. Das ist über die Ursache bekannt.

Nach dem Stromausfall in Kaiersesch, Leinkaul und Zettingen ist die Versorgung wieder gesichert. Das teilt der zuständige Netzbetreiber Westenetz auf Nachfrage mit. Die Arbeiten an der 20-Kilovolt-Leitung zwischen der Rudolf-Diesel-Straße, der Hambucher Straße sowie dem ehemaligen Technologie- und Gründerzentrum, in dem heute die VG-Verwaltung sitzt, wurden demnach am Mittwoch, 29.







