Nach einem Stromausfall in Kaisersesch und Umgebung sind die Reparaturarbeiten abgeschlossen. Das ist über die Ursache bekannt.
Nach dem Stromausfall in Kaiersesch, Leinkaul und Zettingen ist die Versorgung wieder gesichert. Das teilt der zuständige Netzbetreiber Westenetz auf Nachfrage mit. Die Arbeiten an der 20-Kilovolt-Leitung zwischen der Rudolf-Diesel-Straße, der Hambucher Straße sowie dem ehemaligen Technologie- und Gründerzentrum, in dem heute die VG-Verwaltung sitzt, wurden demnach am Mittwoch, 29.