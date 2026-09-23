Mainzer Ministerium erklärt Nach Reform: Wird das Land zum „Gesundheitsverlierer“? Stefanie Braun 23.09.2026, 08:00 Uhr

i Die Krankenhausreform wird die Gesundheitslandschaft deutlich umgestalten. Seitens der Marienhausgruppe, die das Marienkrankenhaus Cochem betreibt, gibt es Kritik an dem Vorgehen. So reagiert das Gesundheitsministerium in Mainz darauf. Bodo Schackow (Symbolbild). picture alliance/dpa

Die Krankenhausreform hat nicht nur Fans, doch für das Gesundheitsministerium ist sie die Chance, Strukturen zu schaffen, die in 20 Jahren noch funktionieren. Lokale Krankenhäuser haben noch diesen Monat Zeit, um Widerspruch einzulegen.

Anfang September ist sie gestartet: die Klinikreform, die die deutsche Gesundheitslandschaft bis zum 1. Januar 2027 kräftig umgestalten will. Auch in den Krankenhäusern in Cochem, Koblenz oder im weiter entfernt gelegenen Bernkastel-Kues wird dies deutlich spürbar werden.







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