Die Krankenhausreform hat nicht nur Fans, doch für das Gesundheitsministerium ist sie die Chance, Strukturen zu schaffen, die in 20 Jahren noch funktionieren. Lokale Krankenhäuser haben noch diesen Monat Zeit, um Widerspruch einzulegen.
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Anfang September ist sie gestartet: die Klinikreform, die die deutsche Gesundheitslandschaft bis zum 1. Januar 2027 kräftig umgestalten will. Auch in den Krankenhäusern in Cochem, Koblenz oder im weiter entfernt gelegenen Bernkastel-Kues wird dies deutlich spürbar werden.