Event wird wiederbelebt
Nach Pause: Wieder Neujahrsschwimmen in der Eifel
Welch Erfrischung: Zum Neujahrsschwimmen Anfang 2025 kamen rund 120 Teilnehmer. Nach der Unterbrechung 2026 soll es nun Anfang 2
Welch Erfrischung: Zum Neujahrsschwimmen Anfang 2025 kamen rund 120 Teilnehmer. Nach der Unterbrechung 2026 soll es nun Anfang 2027 wieder eine Fortsetzung geben.
TV/Mario Hübner

Die Tradition „Neujahrsschwimmen“ – ein einzigartiges Event im Dauner Maar – wird fortgesetzt. Wie es dazu kommt, wer Verantwortung übernimmt, was neu ist.

Lesezeit 2 Minuten
Frust und Enttäuschung waren groß, als Stadtbürgermeister Friedhelm Marder (CDU) Ende 2025 das Dauner Neujahrsschwimmen absagte – vor allem wegen Personalengpasses. Die Hauptbegründung: Die Mitarbeiterinnen der Touristinfo, die sich um Organisation und Anmeldung (über deren Ticketsystem) gekümmert haben, seien zeitlich zu sehr beansprucht, sodass sie diese Aufgabe künftig nicht mehr übernehmen könnten.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis Cochem-ZellFreizeit

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Cochem-Zell

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Cochem-Zell gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren