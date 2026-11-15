Die Tradition „Neujahrsschwimmen“ – ein einzigartiges Event im Dauner Maar – wird fortgesetzt. Wie es dazu kommt, wer Verantwortung übernimmt, was neu ist.
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Frust und Enttäuschung waren groß, als Stadtbürgermeister Friedhelm Marder (CDU) Ende 2025 das Dauner Neujahrsschwimmen absagte – vor allem wegen Personalengpasses. Die Hauptbegründung: Die Mitarbeiterinnen der Touristinfo, die sich um Organisation und Anmeldung (über deren Ticketsystem) gekümmert haben, seien zeitlich zu sehr beansprucht, sodass sie diese Aufgabe künftig nicht mehr übernehmen könnten.