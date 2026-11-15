Event wird wiederbelebt Nach Pause: Wieder Neujahrsschwimmen in der Eifel Mario Hübner 15.11.2026, 10:00 Uhr

i Welch Erfrischung: Zum Neujahrsschwimmen Anfang 2025 kamen rund 120 Teilnehmer. Nach der Unterbrechung 2026 soll es nun Anfang 2027 wieder eine Fortsetzung geben. TV/Mario Hübner

Die Tradition „Neujahrsschwimmen“ – ein einzigartiges Event im Dauner Maar – wird fortgesetzt. Wie es dazu kommt, wer Verantwortung übernimmt, was neu ist.

Frust und Enttäuschung waren groß, als Stadtbürgermeister Friedhelm Marder (CDU) Ende 2025 das Dauner Neujahrsschwimmen absagte – vor allem wegen Personalengpasses. Die Hauptbegründung: Die Mitarbeiterinnen der Touristinfo, die sich um Organisation und Anmeldung (über deren Ticketsystem) gekümmert haben, seien zeitlich zu sehr beansprucht, sodass sie diese Aufgabe künftig nicht mehr übernehmen könnten.







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