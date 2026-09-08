Kette Oil & Vinegar
Nach Feinkostinsolvenz: Wajos übernimmt Standorte
Der Unternehmenssitz der Feinkostkette Oil & Vinegar an der Ravenéstraße in Cochem.
Der Unternehmenssitz der Feinkostkette Oil & Vinegar an der Ravenéstraße in Cochem.
Ulrike Platten-Wirtz (Archiv). Ulrike Platten-Wirtz

Nach der Insolvenz von Oil & Vinegar hat sich nun ein weiterer Feinkosthändler aus dem Landkreis Cochem-Zell gemeldet: Das Familienunternehmen Wajos möchte mehrere Filialen übernehmen und zudem das internationale Netzwerk am Laufen halten. 

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Es muss auch gute Nachrichten geben: Nach dem Niedergang der Feinkostkette Oil & Vinegar – Teil der insolventen Francisco Deutschland GmbH – will das Unternehmen Wajos aus Dohr, ebenfalls im Landkreis Cochem-Zell, drei deutsche Standorte weiterführen.
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