Kette Oil & Vinegar Nach Feinkostinsolvenz: Wajos übernimmt Standorte Stefanie Braun 08.09.2026, 06:00 Uhr

i Der Unternehmenssitz der Feinkostkette Oil & Vinegar an der Ravenéstraße in Cochem. Ulrike Platten-Wirtz (Archiv). Ulrike Platten-Wirtz

Nach der Insolvenz von Oil & Vinegar hat sich nun ein weiterer Feinkosthändler aus dem Landkreis Cochem-Zell gemeldet: Das Familienunternehmen Wajos möchte mehrere Filialen übernehmen und zudem das internationale Netzwerk am Laufen halten.

Es muss auch gute Nachrichten geben: Nach dem Niedergang der Feinkostkette Oil & Vinegar – Teil der insolventen Francisco Deutschland GmbH – will das Unternehmen Wajos aus Dohr, ebenfalls im Landkreis Cochem-Zell, drei deutsche Standorte weiterführen.







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