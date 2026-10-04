Die Ruine in der Schlossstraße in Wittlich wird bald abgerissen und weicht einem großen Wohnbauprojekt. Ein Kompromiss wurde in letzter Minute gefunden, sodass es wie geplant weitergeht.
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Das Ende von Wittlichs prominenter Ruine in der Schlossstraße ist jetzt besiegelte Sache. Der Weg für das große Wohnbauprojekt „Schlossquartier“ ist frei. Der Stadtrat hat den Bebauungsplan in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen. Zugleich wurde noch eine zusätzliche Regel, die die Bauherren einhalten und umsetzen müssen, ergänzt.