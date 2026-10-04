Bauprojekt startet Nach Fassaden-Streit: Schlossquartier in Wittlich kommt Christian Moeris 04.10.2026, 18:00 Uhr

i 3D-Visualisierungen veranschaulichen, wie das „Schlossquartier" mit 35 neuen Eigentumswohnungen in der Schlossstraße in Wittlich nach Abriss der Ruine und Neubau aussehen soll. Berdi Architekten

Die Ruine in der Schlossstraße in Wittlich wird bald abgerissen und weicht einem großen Wohnbauprojekt. Ein Kompromiss wurde in letzter Minute gefunden, sodass es wie geplant weitergeht.

Das Ende von Wittlichs prominenter Ruine in der Schlossstraße ist jetzt besiegelte Sache. Der Weg für das große Wohnbauprojekt „Schlossquartier“ ist frei. Der Stadtrat hat den Bebauungsplan in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen. Zugleich wurde noch eine zusätzliche Regel, die die Bauherren einhalten und umsetzen müssen, ergänzt.







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