Vor wenigen Wochen wurde eine Frau bei einer Explosion in Wittlich lebensbedrohlich verletzt. Wie es ihr inzwischen geht und was der aktuelle Stand der Ermittlungen ist.

Wittlich. Es war ein Schock: Am Montag, 21. Juli, kam es in einer Wohnung in der Wittlicher Innenstadt zu einer heftigen Explosion. Die Druckwelle riss Fenster aus der Wand und verursachte vermutlich auch Schäden an der Gebäudehülle. Wenige Minuten nach der Explosion rettete die Freiwillige Feuerwehr Wittlich über ihre neue Drehleiter eine junge Frau aus der Wohnung. Die 44-Jährige erlitt multiple Brandverletzungen, war jedoch bei Bewusstsein. Mit ihren lebensbedrohlichen Verletzungen wurde sie nach der Erstversorgung in eine Spezialklinik nach Nordrhein-Westfalen gebracht.

Explosion in Wittlich: Polizei äußert sich zum Gesundheitszustand der Verletzten

Die Kriminalpolizei hatte die Ermittlungen aufgenommen, und knapp zwei Wochen blieb es rund um den Vorfall ruhig; es wurden von Behördenseite keinerlei Informationen preisgegeben. Doch wie es in solchen Fällen oft der Fall ist, kursieren in der Stadt bereits Gerüchte. Auf diese soll hier jedoch nicht eingegangen werden.

Unsere Zeitung hat die Ermittler der Kriminalinspektion Wittlich um Informationen aus erster Hand gebeten. Was kann die Kripo knapp zwei Wochen nach dem schockierenden Ereignis zu den Ursachen und Umständen der mutmaßlichen „Gasexplosion“ sagen? Und noch wichtiger: Wie geht es der Frau, die lebensbedrohlich verletzt wurde?

Auf unsere Presseanfrage an die Kriminalinspektion Wittlich antwortete die zuständige Pressestelle des Polizeipräsidiums Trier: „Ich kann Ihnen mitteilen, dass der Gesundheitszustand der Frau inzwischen stabil ist“, hieß es im Antwortschreiben.

40 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Wittlich und dazu Einsatzkräfte zahlreicher anderer Rettunsgdienste waren im Einsatz: Darunter THW, DRK, die Rettungshundestaffel, der Katastrophenschutz – und selbstverständlich auch die Polizei.

Wittlich: Gegen die bei einer Explosion verletzte Frau läuft ein Ermittlungsverfahren

Doch gegen die Frau laufe „ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion“. Demnach könnte die Frau selbst für die Explosion, bei der sie lebensbedrohlich verletzt wurde, verantwortlich sein und diese womöglich sogar bewusst herbeigeführt haben.

Zum aktuellen Stand der Ermittlungen und den Hintergründen möchte die Polizei jedoch keine weiteren Informationen veröffentlichen. Die Ermittlungen laufen nach wie vor offen und in alle Richtungen. Bislang könne nichts ausgeschlossen werden, erklärte das Polizeipräsidium auf Nachfrage unserer Zeitung.

Im Hinterhof des Wohn- und Geschäftshauses bot sich an dem besagten Vormittag des 21. Juli ein Bild der Verwüstung. Nach der „Gasexplosion im zweiten Obergeschoss“, wie es von der Feuerwehr schon damals hieß, lagen im Innenhof zerborstene Fensterscheiben. Die Druckwelle hatte sie aus der Fassade gerissen und in den Hof geschleudert.

Gasflaschen könnten bei der Explosion in Wittlich eine Rolle gespielt haben

Doch was genau war dort eigentlich explodiert? Während des Löscheinsatzes am Vormittag wurde am Einsatzort darüber spekuliert, ob das Haus über einen Gasanschluss und eine Gasheizung verfügt. Am späten Nachmittag hatte die Polizeiinspektion Wittlich dann in einer Pressemitteilung mitgeteilt, dass ein Gasleck als Ursache für die Verpuffung ausgeschlossen werden könne. Um diesen Widerspruch aufzuklären, stellte unsere Zeitung einen Tag später eine Presseanfrage an die Polizeiinspektion Wittlich.

Die Frage, ob in der Wohnung Gasflaschen gefunden wurden, wollte die Polizei kurz nach dem Vorfall weder bestätigen noch verneinen. Auf erneute Nachfrage gibt die Polizei dazu nun mehr Informationen preis: „Nach jetzigem Stand der Ermittlungen dürfte Ursache für die Verpuffung vermutlich ein austretendes Luft-Gas-Gemisch aus einer sich in der Wohnung befindlichen Gasflasche sein. Die Ermittlungen dauern jedoch weiter an.“

Demnach könnte das Gas, das in der Wohnung in einer starken Explosion verpuffte, aus einer Gasflasche gekommen sein. Das Endergebnis der Ermittlungen bleibt aber abzuwarten.