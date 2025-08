Erst vorige Woche wurde Niklas Ring bei der Weltmeisterschaft der Jungbäcker in Brasilien fünfter. Wir haben den 22-jährigen Kaifenheimer gefragt, wie es ihm mit dem Titel geht und was er in Zukunft vorhat.

Bei den Weltmeisterschaften der Jungbäcker im brasilianischen São Paulo konnte Niklas Ring kürzlich mit seinem Können überzeugen. Angetreten ist er im Team mit einem Kollegen aus Hamburg. Mit klassischen Broten und Brötchensorten sowie speziellen Plunderteilchen erreichten die beiden den fünften Platz. „Es ist schon ein tolles Gefühl, und ich bin stolz und glücklich, dass wir uns so gut präsentieren konnten“, sagt der Jungbäcker nach seiner Rückkehr aus Südamerika.

i Niklas Ring (Vierter von links) in Begleitung von Eltern, Bruder und Patentante bei der WM in Brasilien. Fabian Ring

Schon einige Tage vor der Meisterschaft ist Niklas Ring in Begleitung von Bruder, Eltern und Patentante nach Brasilien geflogen. Mit seinem Teamkollegen konnte er sich so in Ruhe auf den Wettkampf vorbereiten und sich den Umständen vor Ort vertraut machen. Heißt, in der Backschule in São Paulo trainieren. „Wir haben erst mal gecheckt, wie sich das Mehl von dort so verhält“, sagt der Jungbäcker. Für brasilianisches Mehl gilt ein anderer Grenzwert für Schalenanteile, und es hat eine andere Mineralstoff- und Proteinzusammensetzung, weiß Ring. „Der erste Brötchenteig war deshalb auch viel zu weich, weil wir zu viel Wasser genommen haben“, gesteht er.

Doch nach zwei Tagen hatte sich der Jungbäcker an die südamerikanischen Zutaten gewöhnt, und das Backwerk entsprach seinen Ansprüchen. „Wir waren beim Training auch absolut im Zeitplan“, sagt er. Pech war, dass Niklas Ring sich am Wettkampftag eine Verletzung zuzog. „Ich hatte eine Tasche mit Messern an meine Schürze gebunden, um das Werkzeug schnell zur Hand zu haben“, sagt er. Als er sich vor den Ofen kniete und sich dabei einmal zur Seite drehte, bohrte sich die Spitze eines Messers in seine Wade. „In dem Moment habe ich gedacht, das war’s jetzt“, sagt er.

Kein Platz auf dem Siegertreppchen

Doch glücklicherweise sah die Verletzung auf den ersten Blick schlimmer aus, als sie war und nach dem Anlegen eines Verbands konnte Niklas Ring weiterarbeiten. „Leider habe ich dadurch Zeit verloren und musste Abstriche beim Schaustück machen“, bedauert er. Trotzdem hat es am Ende für eine gute Platzierung gereicht. „Ein Platz auf dem Siegertreppchen wäre natürlich schöner gewesen“, merkt Ring an.

Vielleicht klappt das beim nächsten Mal. Nach seiner Rückkehr aus Brasilien ruht Niklas Ring sich nämlich nicht auf den verdienten Lorbeeren aus. Schon am nächsten Tag drückt er wieder die Schulbank. Seinen Meisterbrief als Bäcker hat er bereits in der Tasche. Jetzt bereitet er sich in der Akademie des Deutschen Bäckerhandwerks im baden-württembergischen Weinheim auf den Abschluss als Betriebswirt des Handwerks vor. Doch damit ist der berufliche Ehrgeiz des 22-Jährigen immer noch nicht am Ende.

Im September zur Europameisterschaft der Berufe in Dänemark

Im September wird Niklas Ring an der Europameisterschaft der Berufe (Euroskills) das deutsche Bäckerhandwerk vertreten. Diesmal nicht im Team, sondern als Einzelbewerber. Sein Teamkollege, der in Brasilien dabei war, wird ihn aber als Unterstützer zu dem dreitägigen Wettkampf nach Dänemark begleiten. Neben dem Unterricht an der Schule bereitet sich Niklas Ring auf den Wettbewerb vor. „Die Anforderungen sind dabei anders als bei der Weltmeisterschaft“, erklärt Ring.

Es gilt, spezielle Herausforderungen anzunehmen. Beispielsweise Brötchen in vorgegebenen Formen zu backen oder ein Backwerk aus Zutaten herzustellen, die die Teilnehmer vorher nicht kennen. „Der größte Knackpunkt ist aber das Schaustück“, sagt der Jungbäcker. Das soll passend zum Thema „Die Legende der Wikinger“ erarbeitet werden. Derzeit liest Niklas Ring sich in die Geschichte der Wikinger ein und überlegt sich dabei, wie er das Gelesene als Backwerk umsetzen kann. Keine einfache Aufgabe. Wie Niklas Ring sie löst und wie er bei der Europameisterschaft abschneidet, werden wir Mitte September erfahren.