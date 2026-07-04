Kurioser Doppeljob
Nach dem Notdienst geht Apotheker Bartz in den Wingert
Beim Late-Night-Shopping schenkt Ingmar Bartz in der Apotheke in Sohren Wein aus.
Beim Late-Night-Shopping schenkt Ingmar Bartz in der Apotheke in Sohren Wein aus.
Ingmar Bartz/Neue Apotheke Sohren

Ingmar Bartz bezeichnet sich selbst als „Weinverrückten“ und wollte auch immer Winzer werden. Er ergriff aber einen ganz anderen Beruf. Seiner eigentlichen Liebe ist er trotzdem treu geblieben.

Lesezeit 3 Minuten
Wer drei Apotheken besitzt und – inklusive regelmäßigem Notdienst – bis zu 100 Stunden pro Woche dort verbringt, ist doch sicher froh, wenn er nach Feierabend die Beine hochlegen und entspannen kann. Für Ingmar Bartz gilt das nicht. Er geht lieber in den Wingert und bearbeitet fast fünf Hektar im Nebenerwerb.

Ressort und Schlagwörter

Kreis Cochem-ZellWeinbau

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