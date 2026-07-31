Rund 30 Garagen betroffen Nach Brand in Kaisersesch: So ermittelt die Kripo Jan Lindner 31.07.2026, 13:00 Uhr

i Im Gewerbegebiet in Kaisersesch haben am frühen Donnerstagmorgen rund 30 Garagen gebrannt. Kevin Rühle. Kevin Ruehle

Das Ausmaß der Zerstörung ist gewaltig: Bei einem Brand in Kaisersesch am frühen Donnerstagmorgen sind rund 30 Garagen abgebrannt. So laufen die Ermittlungen der Mayener Kriminalpolizei.

Bereits wenige Stunden nach dem Garagenbrand in Kaisersesch hat die Mayener Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. In dem Hallenkomplex im Gewerbegebiet hatten am frühen Donnerstagmorgen rund 30 Garagen Feuer gefangen. Auf Anfrage unserer Redaktion sagte ein Kripo-Beamter am Freitagmittag: „Wir sind noch in den Anfängen, es liegt noch viel Brandlast herum.







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