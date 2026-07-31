Rund 30 Garagen betroffen
Nach Brand in Kaisersesch: So ermittelt die Kripo
Im Gewerbegebiet in Kaisersesch haben am frühen Donnerstagmorgen rund 30 Garagen gebrannt.
Im Gewerbegebiet in Kaisersesch haben am frühen Donnerstagmorgen rund 30 Garagen gebrannt.
Kevin Rühle. Kevin Ruehle

Das Ausmaß der Zerstörung ist gewaltig: Bei einem Brand in Kaisersesch am frühen Donnerstagmorgen sind rund 30 Garagen abgebrannt. So laufen die Ermittlungen der Mayener Kriminalpolizei.

Lesezeit 1 Minute
Bereits wenige Stunden nach dem Garagenbrand in Kaisersesch hat die Mayener Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. In dem Hallenkomplex im Gewerbegebiet hatten am frühen Donnerstagmorgen rund 30 Garagen Feuer gefangen. Auf Anfrage unserer Redaktion sagte ein Kripo-Beamter am Freitagmittag: „Wir sind noch in den Anfängen, es liegt noch viel Brandlast herum.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis Cochem-ZellBlaulicht
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Cochem-Zell

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Cochem-Zell gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren