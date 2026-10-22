Ehepaar aus Cochem-Zell starb
Nach Absturz in Eifel: Handy des Piloten ausgewertet
Ermittler untersuchen ein Ultraleichtflugzeug in einem Ackerfeld bei Fließem. Zwei Menschen aus dem Kreis Cochem-Zell kamen bei
Ermittler untersuchen ein Ultraleichtflugzeug in einem Ackerfeld bei Fließem. Zwei Menschen aus dem Kreis Cochem-Zell kamen bei dem Absturz am 14. September 2025 ums Leben. Die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung hat nun einen Zwischenbericht dazu veröffentlicht.
Harald Tittel. Harald Tittel/dpa

Ein Ehepaar aus dem Kreis Cochem-Zell starb im September 2025 beim Absturz eines Ultraleichtflugzeugs bei Fließem. Die Unfallursache ist noch unklar, doch Ermittler konnten das Handy des Piloten wiederherstellen.

Lesezeit 3 Minuten
Warum stürzte ein Ultraleichtflugzeug am 14. September 2025 bei Fließem (Eifelkreis Bitburg-Prüm) ab? Ein Ehepaar aus dem Kreis Cochem-Zell erlitt dabei tödliche Verletzungen. Die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) mit Sitz in Braunschweig hat dazu einen Untersuchungsbericht veröffentlicht, der unserer Redaktion vorliegt.
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