Ein Ehepaar aus dem Kreis Cochem-Zell starb im September 2025 beim Absturz eines Ultraleichtflugzeugs bei Fließem. Die Unfallursache ist noch unklar, doch Ermittler konnten das Handy des Piloten wiederherstellen.
Lesezeit 3 Minuten
Warum stürzte ein Ultraleichtflugzeug am 14. September 2025 bei Fließem (Eifelkreis Bitburg-Prüm) ab? Ein Ehepaar aus dem Kreis Cochem-Zell erlitt dabei tödliche Verletzungen. Die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) mit Sitz in Braunschweig hat dazu einen Untersuchungsbericht veröffentlicht, der unserer Redaktion vorliegt.