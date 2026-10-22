Ehepaar aus Cochem-Zell starb Nach Absturz in Eifel: Handy des Piloten ausgewertet Birgit Pielen 22.10.2026, 18:00 Uhr

i Ermittler untersuchen ein Ultraleichtflugzeug in einem Ackerfeld bei Fließem. Zwei Menschen aus dem Kreis Cochem-Zell kamen bei dem Absturz am 14. September 2025 ums Leben. Die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung hat nun einen Zwischenbericht dazu veröffentlicht. Harald Tittel. Harald Tittel/dpa

Ein Ehepaar aus dem Kreis Cochem-Zell starb im September 2025 beim Absturz eines Ultraleichtflugzeugs bei Fließem. Die Unfallursache ist noch unklar, doch Ermittler konnten das Handy des Piloten wiederherstellen.

Warum stürzte ein Ultraleichtflugzeug am 14. September 2025 bei Fließem (Eifelkreis Bitburg-Prüm) ab? Ein Ehepaar aus dem Kreis Cochem-Zell erlitt dabei tödliche Verletzungen. Die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) mit Sitz in Braunschweig hat dazu einen Untersuchungsbericht veröffentlicht, der unserer Redaktion vorliegt.







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