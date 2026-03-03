Schatz im Eifeldorf Schmitt
Mythos vom Goldberg: Zwischen Goldrausch und Geologie
Sitzen gern am Schmitter Tuffschlot: (von links) Orstbürgermeister Wilfried Linden, Florian Linden und Alex Tamann. Auch wenn sich dort kein Goldschatz verbirgt.
Alfons Benz

Nur etwas mehr als 100 Einwohner hat das Eifeldorf Schmitt in der Verbandsgemeinde Ulmen nach Zahlen des Statistischen Landesamts. Bevölkerungsreich ist es also nicht. Warum sich die Menschen dort trotzdem reich fühlen dürfen.

Ein kleines Dorf in der Vulkaneifel – und einst Schauplatz großer Träume. Einer, der sich noch gut erinnert, ist Ortsbürgermeister Wilfried Linden: „Unter unseren Füßen schlummert ein echter Schatz – zumindest dachten wir das mal“, erzählt der 67-Jährige schmunzelnd.

