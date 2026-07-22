Trägergesellschaft reagiert
MVZ Morbach: Handzettel verunsichert Patienten 
Das Morbacher Ärztehaus, in dem sich die Praxis des MVZ befindet.
Das Morbacher Ärztehaus, in dem sich die Praxis des MVZ befindet.
Christoph Strouvelle

Ein Flugblatt im Medizinischen Versorgungszentrum Morbach hat bei einigen Patienten für Verwirrung gesorgt. Die ctt als Trägerin der Einrichtung distanziert sich davon und stellt einige Äußerungen klar.

Lesezeit 3 Minuten
Was ist denn da im Morbacher MVZ los? Das mag sich so mancher Einwohner gedacht haben, der als Patient die Praxis besucht und den dort ausgelegten Handzettel durchgelesen hat. Da ist die Rede davon, dass der Morbacher Arzt Guy-Roger Neis seine Praxis Ende August schließen und zum 1.
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