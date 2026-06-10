Müssen Stadträte beim Zeller Weinfest Dienste übernehmen? Die Debatte, ausgelöst durch einen Brief der Stadtverwaltung, berührt eine grundsätzliche Frage: Wie viele Pflichten gehen mit einem Ehrenamt einher?

Wo endet das Ehrenamt?

Die Frage klingt einfach, die Antwort ist es nicht. Das wurde in der jüngsten Zeller Stadtratssitzung deutlich. Weil die Debatte politisch durchaus relevant ist, greifen wir sie hier auf.

Anlass ist ein Schreiben der Stadtverwaltung an alle 20 Ratsmitglieder von CDU, FWG und SPD.