Studie für Kreis Cochem-Zell Muss der Rettungsdienst optimiert werden? Birgit Pielen 09.08.2026, 12:00 Uhr

i Der Rettungsdienst des Deutschen Roten Kreuzes (hier: ein Archivbild von einer Übung) kümmert sich um medizinische Notfälle. Seit es das Zeller Krankenhaus nicht mehr gibt, sind Wege weiter geworden. Kevin Rühle/Archiv

Wie wirkt sich die Schließung des Krankenhauses Zell auf Notfälle und damit auf den Rettungsdienst aus? Die RPTU Kaiserslautern erstellt anhand aller Einsätze im Kreis Cochem-Zell eine Studie. Die Ergebnisse sollen im September vorgestellt werden.

Die Rheinland-Pfälzische Technische Universität (RPTU) Kaiserslautern-Landau gilt bundesweit als eine der führenden Einrichtungen für Optimierungsverfahren im Rettungswesen. Das Team um den Mathematiker Prof. Sven Oliver Krumke entwickelt seit Jahren Simulationen, mit denen sich der Rettungsdienst nahezu in Echtzeit am Computer nachbilden lässt.







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