Wie wirkt sich die Schließung des Krankenhauses Zell auf Notfälle und damit auf den Rettungsdienst aus? Die RPTU Kaiserslautern erstellt anhand aller Einsätze im Kreis Cochem-Zell eine Studie. Die Ergebnisse sollen im September vorgestellt werden.
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Die Rheinland-Pfälzische Technische Universität (RPTU) Kaiserslautern-Landau gilt bundesweit als eine der führenden Einrichtungen für Optimierungsverfahren im Rettungswesen. Das Team um den Mathematiker Prof. Sven Oliver Krumke entwickelt seit Jahren Simulationen, mit denen sich der Rettungsdienst nahezu in Echtzeit am Computer nachbilden lässt.