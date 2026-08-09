Studie für Kreis Cochem-Zell
Muss der Rettungsdienst optimiert werden?
Der Rettungsdienst des Deutschen Roten Kreuzes (hier: ein Archivbild von einer Übung) kümmert sich um medizinische Notfälle. Sei
Der Rettungsdienst des Deutschen Roten Kreuzes (hier: ein Archivbild von einer Übung) kümmert sich um medizinische Notfälle. Seit es das Zeller Krankenhaus nicht mehr gibt, sind Wege weiter geworden.
Kevin Rühle/Archiv

Wie wirkt sich die Schließung des Krankenhauses Zell auf Notfälle und damit auf den Rettungsdienst aus? Die RPTU Kaiserslautern erstellt anhand aller Einsätze im Kreis Cochem-Zell eine Studie. Die Ergebnisse sollen im September vorgestellt werden.

Lesezeit 2 Minuten
Die Rheinland-Pfälzische Technische Universität (RPTU) Kaiserslautern-Landau gilt bundesweit als eine der führenden Einrichtungen für Optimierungsverfahren im Rettungswesen. Das Team um den Mathematiker Prof. Sven Oliver Krumke entwickelt seit Jahren Simulationen, mit denen sich der Rettungsdienst nahezu in Echtzeit am Computer nachbilden lässt.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis Cochem-ZellKrankenhauskrise
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Cochem-Zell

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Cochem-Zell gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren