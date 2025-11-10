Anna Piechotta in Hambuch Musikkabarettistin jagt Zuhörer durch alle Emotionen Brigitte Meier 10.11.2025, 11:30 Uhr

i Anna Piechotta begeistert das Publikum in Hambuch mit ihrem Programm "Zu viele Emotionen". Brigitte Meier

Die Musikkabarettistin Anna Piechotta aus Cochem zieht ihr Publikum mit ihrer mächtigen Stimme und stets klugen Texten in den Bann. Mit dem Programm „Zu viele Emotionen“ war sie bei der Dorfakademie in Hambuch zu Gast.

Hambuch. Man glaubt es kaum, dass aus der Kehle einer zierlichen jungen Frau diese mächtige Stimme kommt, die alle Facetten beherrscht von lieblichen Tönen über fröhliches Trällern, schrilles Kreischen bis hin zum bösartigen Knurren. Die Musikkabarettistin Anna Piechotta ist zu Gast bei der Dorfakademie Hambuch und jagt die Zuhörenden gnadenlos durch alle Emotionen, die sie dafür lieben.







