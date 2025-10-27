Beim Benefizkonzert in Kaifenheim begeisterten zwei Musiker mit mehreren Instrumenten zahlreiche Besucher in der Pfarrkirche St. Nikolaus.
Kaifenheim. Kaffee und Kuchen im Gotteshaus – das geht! So jetzt auch in der örtlichen Pfarrkirche St. Nikolaus bei einem Benefizkonzert. Die Freiwillige Feuerwehr hatte unter der Schirmherrschaft von Landrätin Anke Beilstein dazu eingeladen und präsentierte mit dem Duo Mario Bressan und Alex Kaiser zwei versierte Musiker, die gleich mit mehreren Instrumenten für zwei unterhaltsame Stunden sorgten.