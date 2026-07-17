Blasmusikevent an der Mosel „Musik verbindet“: Wutz-Stock in Ernst steht bevor Enni Schawo 17.07.2026, 13:30 Uhr

i Ein Einblick in die Wutz-Stock im letzten Jahr. Carsten Bremm

Blasmusiker aus ganz Deutschland kommen – sogar jemand aus Kanada. Das Blasmusikereignis Wutz-Stock in Ernst zieht Hunderte Menschen an die Mosel. Was macht solche Musikevents so besonders?

Am letzten Septemberwochenende dieses Jahres – vom 25. bis 27. September – findet in Ernst an der Mosel zum vierten Mal das diesjährige dreitägige Musikevent „Bläser Wutz-Stock“ statt. In den ersten Jahren, als das Festival nur einen Tag lang ging, kamen ungefähr 220 Leute – in diesem Jahr werden bis zu 1000 Gäste erwartet.







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