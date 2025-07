Zell. Das Zeller Rathaus, ein imposantes Gebäude mitten in der Stadt, errichtet in den Gründerjahren Ende des 19. Jahrhunderts, beherbergt im zweiten und dritten Geschoss das Wein-und Heimatmuseum der Stadt Zell. Zahlreiche Besucher haben sich seit der Gründung des Museums im Jahr 1992 die vielen Ausstellungsstücke angeschaut, bewundert und fotografiert. Jetzt konnte Stadtbürgermeister Hans-Peter Döpgen den 50.000sten Besucher begrüßen. Cornelia Sachs aus Wetter an der Ruhr, die mit Ehemann Rainer zurzeit an der Mosel ihren Urlaub verbringt, freute sich über die Urkunde und ein Weinpräsent.

Das Ehepaar ist zum zweiten Mal an der Mosel. Cornelia Sachs: „Wir haben schon viel gesehen, sind begeistert von der Landschaft und genießen den Moselwein. Aber auch die Geschichte der Stadt Zell und des Weinbaus interessieren uns.“ Das Wein- und Heimatmuseum wurde 1992 eröffnet. Damals waren die Exponate noch in anderen Räumlichkeiten untergebracht, bis im Jahr 2005 das Rathaus als Kommunikations- und Tourismuszentrum umgebaut wurde.

i Im Museum sind auch alte Vereinsfahnen zu sehen. Winfried Simon. RZ

Willi Bach betreute das Museum viele Jahre, später übernahm Peter Mesenich diese Aufgabe und seit 2011 kümmert sich Paul Bohlscheid um die Ausstellung. Ihm zur Seite stehen seit drei Jahren Karl Heinz Eling und seit einem Jahr Ria Boos. Damit konnten die Öffnungszeiten erweitert werden – das Museum ist täglich außer montags von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. Paul Bohlscheid freut sich, dass das Interesse an dem Museum in den vergangenen zehn Jahren deutlich zugenommen hat. Waren es in den Anfangsjahren 500 Besucher pro Jahr, so kommen inzwischen jährlich etwa 5000 Menschen, um sich die Ausstellung anzusehen.

Und es gibt viel zu sehen. Das Wein- und Heimatmuseum hält vielerlei Einblicke in die Geschichte der Weinstadt Zell bereit – von Informationen über die keltische und römische Besiedlung über die Entwicklung der Wein- und Handwerksarbeit bis hin zur Geschichte der „Zeller Schwarze Katz“.

i Zu sehen sind im Museum alte Weinbaugeräte. Winfried Simon. RZ

Die allermeisten Ausstellungsstücke sind Spenden von Bürgern aus Zell und Umgebung. Zuletzt erhielt Bohlscheid von einem Zeller ein „Ramitsche“ (ein kleiner Esskessel, in dem oft die Kinder das Mittagessen in den Weinberg brachten) und eine handgefertigte Kinderhotte. Vor allem die alten Gerätschaften, die einst im Keller und im Weinberg üblich waren, geben einen Einblick in die einst sehr mühevolle Arbeit des Winzers. Zu sehen sind unter anderem alte Traubenhotten, Weinpumpen, Filter, Traubenmühlen und vieles mehr.

Das größte Interesse findet die ständige Sonderausstellung „Hochwasser in Zell“. Zahlreiche Fotos dokumentieren das Geschehen, wenn die Mosel die Stadt überflutet. Unvergessen bleibt das Jahrhundert-Hochwaser vom Dezember 1993. Selbstverständlich wird auch die Entwicklung des weltberühmten Weinlagennamens „Zeller Schwarze Katz“ dargestellt.

i In Zell wurden von 1850 bis 1957 Zigarren gewickelt. Winfried Simon. RZ

Im Jahr 1850 gründete Johann Baptist Gräff in Zell die erste Zigarrenfabrik. Weitere Zigarrenhäuser folgten. Die berühmte Firma Neuerburg (Trier) mit der Zigarrenmarke „Overstolz“ und die Firma Mostert (Koblenz) betrieben in Zell ebenfalls Filialen. Interessante Arbeitsgeräte, Etiketten, Zigarrenschachteln, sowie Fotos über die Zigarrenherstellung werden gezeigt.

Seit dem 14. Jahrhundert lebten in Zell Juden; die Synagoge im Schloss und der Friedhof in Bullay legen davon Zeugnis ab. Im oberen Museumstrakt ist ein Raum dem Leben und Wirken der Zeller Juden gewidmet. In den Vitrinen stehen Kultgegenstände der jüdischen Gemeinde. Zeller Realschüler fertigten aus Eichenholz eine Gedenktafel mit den Namen der 34 Holocaust-Opfer der Zeller Synagogen-Gemeinde.