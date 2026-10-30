Kreistag berät über Entgelte Müssen Cochem-Zeller für Trinkwasser bald mehr zahlen? Dieter Junker 30.10.2026, 16:00 Uhr

i Trinkwasser läuft in einer Küche in ein Glas. (zu dpa: «Märkisch-Oderland: Orte müssen weiter Wasser abkochen») Hendrik Schmidt/dpa

Rund 5 Euro mehr im Monat müsst ein Drei-Personen-Haushalt in Cochem-Zell in den nächsten drei Jahren bezahlen. Jedenfalls dann, wenn der Kreistag den Vorschlägen für eine Erhöhung des Wasserpreises zustimmt. Das scheint zumindest wahrscheinlich.

Es hat sich ja schon länger abgezeichnet, nun soll der Kreistag den Schritt gehen und die Entgelte für die Wasserversorgung im Kreis Cochem-Zell anheben. Der Werkausschuss stimmte den Vorschlägen bereits zu. Nach dem jetzigen Vorschlag würde sich für einen Haushalt mit drei Personen die Entgeltbelastung in den kommenden drei Jahren um etwas mehr als fünf Euro im Monat erhöhen.







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