CDU-Kandidat im Wahlkreis 15: Münster: Zu viele kaputte Straßen mit Schlaglöchern
CDU-Kandidat im Wahlkreis 15
Münster: Zu viele kaputte Straßen mit Schlaglöchern
Sieben Kandidaten stellen sich im Wahlkreis 15 (Cochem-Zell) bei der Landtagswahl am 22. März dem Votum der Bürger. Einer von ihnen ist Jens Münster. In einem Fragebogen unserer Zeitung stellt sich der Bewerber der CDU selbst vor.
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In den verschiedenen Wahlkreisen im RZ-Land bewerben sich jede Menge Kandidatinnen und Kandidaten um ein Direktmandat für den nächsten Landtag. Wir haben sie gebeten, sich unseren Lesern zu präsentieren.Jens Münster tritt bei der Landtagswahl im Wahlkreis 15 (Cochem-Zell) für die Partei CDU an.