CDU-Kandidat im Wahlkreis 15
Münster: Zu viele kaputte Straßen mit Schlaglöchern
Jens Münster geht bei der Landtagswahl 2026 für die CDU im Wahlkreis 15 ins Rennen.
Jens Münster geht bei der Landtagswahl 2026 für die CDU im Wahlkreis 15 ins Rennen.
Doris Schnorbach

Sieben Kandidaten stellen sich im Wahlkreis 15 (Cochem-Zell) bei der Landtagswahl am 22. März dem Votum der Bürger. Einer von ihnen ist Jens Münster. In einem Fragebogen unserer Zeitung stellt sich der Bewerber der CDU selbst vor.

Lesezeit 3 Minuten
In den verschiedenen Wahlkreisen im RZ-Land bewerben sich jede Menge Kandidatinnen und Kandidaten um ein Direktmandat für den nächsten Landtag. Wir haben sie gebeten, sich unseren Lesern zu präsentieren.Jens Münster tritt bei der Landtagswahl im Wahlkreis 15 (Cochem-Zell) für die Partei CDU an.

Ressort und Schlagwörter

Kreis Cochem-ZellWK 15 – Cochem-Zell

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Cochem-Zell

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Cochem-Zell gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren