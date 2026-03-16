CDU-Kandidat im Wahlkreis 15 Münster: Zu viele kaputte Straßen mit Schlaglöchern 16.03.2026, 10:48 Uhr

i Jens Münster geht bei der Landtagswahl 2026 für die CDU im Wahlkreis 15 ins Rennen. Doris Schnorbach

Sieben Kandidaten stellen sich im Wahlkreis 15 (Cochem-Zell) bei der Landtagswahl am 22. März dem Votum der Bürger. Einer von ihnen ist Jens Münster. In einem Fragebogen unserer Zeitung stellt sich der Bewerber der CDU selbst vor.

In den verschiedenen Wahlkreisen im RZ-Land bewerben sich jede Menge Kandidatinnen und Kandidaten um ein Direktmandat für den nächsten Landtag. Wir haben sie gebeten, sich unseren Lesern zu präsentieren.Jens Münster tritt bei der Landtagswahl im Wahlkreis 15 (Cochem-Zell) für die Partei CDU an.







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