Vermüllung in der Stadt
Müllproblem in Daun wächst
Seit einigen Wochen ist die Straße am Bauhof viedeoüberwacht. Seither hat sich die Situation zumindest hier gebessert.
Seit einigen Wochen ist die Straße am Bauhof viedeoüberwacht. Seither hat sich die Situation zumindest hier gebessert.
Susanne Stumm

Überquellende Kleidersäcke, Sperrmüll im Wald, Kippen auf Wegen: In Daun wächst das Müllproblem – auch an touristisch wichtigen Orten. Wie kann die Stadt dagegen vorgehen?

Lesezeit 3 Minuten
Überquellende Kleidersäcke am Straßenrand, Sperrmüll im Wald, unzählige Zigarettenkippen, Papiertaschentücher und anderer Unrat auf Spazierwegen: „Es ist eine Schande für Daun, wie es in manchen Ecken aussieht“, empört sich Anwohner Edgar Kiefer.Er lebt mit seiner Familie im Wohngebiet „Leyen“ und hat das Drama um die Altkleidersäcke an der Boverather Straße mitverfolgt.

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Kreis Cochem-ZellSoziales

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