Seit 30 Jahren kümmert sich ein Verein in Müllenbach um die Geschichte des Schieferbergbaus im Kaulenbachtal. Wie es dazu kam und was der Verein bisher alles geleistet hat.

Nach Stilllegung der letzten Schiefergrube, Maria Schacht, schenkt kaum jemand den Abraumhalden der ehemaligen Betriebe im Kaulenbachtal Beachtung. Erst als 1994 der Plan bekannt wird, die Schieferhalden zur Verwertung im Straßenbau abzubauen, wird den Menschen der Region bewusst, dass ein wertvolles, historisches Erbe zerstört werden soll. Am erfolgreichen Widerstand gegen dieses Vorhaben hat der 1995 gegründete Verein zur Erhaltung der Schieferbergbaugeschichte großen Anteil. Mit einer Ausstellung von Schieferkunst im vom Verein renovierten alten Pfarrhaus Müllenbach feiern Mitglieder und Gäste den 30. Geburtstag einer außergewöhnlichen Initiative.

i Der Verein zur Erhaltung der Schieferbergbaugeschichte hat im alten Pfarrhaus Müllenbach ein Museum eingerichtet. Meier Brigitte

Mit der fachlichen Begleitung durch die Biotopbetreuerin Corinna Lehr, promovierte Diplom-Biologin biodata, gelingt es den Ehrenamtlichen des Schiefervereins, das Naturschutzgebiet nicht nur zur erhalten, sondern auch zu entfalten. Als die Vereinsmitglieder und die Biotopbetreuerin ihre Aufgabe beginnen, ist zunächst das große Aufräumen angesagt. Sie finden Trockenrasen und starke Verbuschung großer Teile der Schieferhalden vor. Die Mauerreste der ehemaligen Betriebsgebäude sind zum großen Teil unter Gehölzen und Schutt verborgen. Einige Stollenzugänge sind verschüttet, offene Stollen ungesichert. Zudem stoßen sie auf Müll und Schrott jeglicher Art bis hin zum Autowrack. Unrat wird entsorgt, Trockenrasen und große Teile Gesteinshalden werden entbuscht, alle wichtigen Mauerfragmente freigestellt, verschüttete Stollen geöffnet und die Eingänge durch Gittertore gesichert.

Vielfältige Fauna und Flora

Bis 2010 sind die Ziele von biodata weitestgehend erreicht. Das gelingt durch die enge Zusammenarbeit zwischen der Biotopbetreuung, der Stiftung für Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz, dem Verein und Naturschutzorganisationen. Vor allem aber ist der Erfolg den freiwilligen Helfern und Helferinnen zu verdanken, die sich an den vom Verein organisierten Freischneideaktionen beteiligen. Im Kaulenbachtal hat sich eine vielfältige Fauna und Flora entwickelt.

i Der erste, im Kaulenbachtal gesichtete Apollofalter soll den Erhalt des gefährdeten Schmetterlings erhalten. Archiv Verein zur Erhaltung der Schieferbergbaugeschichte

Zwischen den Steinen gedeihen Trockenrasen, Sand-Schaumkresse, Mausohr, Weiße Fetthenne sowie Flechten und Moose. In den Mauerresten fühlen sich gefährdete Tierarten wie Schlingnatter, Mauereidechse und die Blauflügelige Ödlandschrecke wohl, ein besonders betreutes Feuchtbiotop ist Lebensraum für den Feuersalamander. In den Stollen überwintern Fledermäuse, und die Wildkatze findet dort Rückzugsorte. Durch ein Projekt der Stiftung Natur- und Umwelt Mayen-Koblenz hat im Kaulenbachtal der Apollofalter eine neue Heimat gefunden.

Nachhaltiger Wandertourismus entstanden

Der Verein legt unter anderem den Schiefergrubenwanderweg mit verschiedenen Abzweigungen an, der regelmäßig gepflegt und mit Hinweisschildern versehen wird. Geschulte Wanderführer und Wanderführerinnen bringen interessierten Wandergruppen nicht nur die besondere Natur, sondern auch die Bergbaugeschichte näher.

i Der Vereinsvorsitzende Andreas Klotz (links) begrüßt den Schieferkünstler Raimund Treis und seine Ehefrau Meier Brigitte

Schieferkultur und Kunst In 30 Jahren hat der Verein zahlreiche Objekte zusammengetragen, die viel über die Arbeit und das Leben der Schieferbrecher und ihrer Familien erzählen. Die Sammlung ist umfangreich: Urzeitliche Fossilien, alte Werkzeuge, Grubenlampen und Essgeschirr, Dokumente, Listen und wertvolle Fotos wollen untergebracht werden. 2021 erwirbt der Verein das alte Pfarrhaus in Müllenbach, um es in Eigenleistung zu renovieren und zum Kulturzentrum zu gestalten. Zum 30. Geburtstag des Vereins begrüßt der Vorsitzende Andreas Klotz zahlreiche Besucher und erläutert den Werdegang der umfangreichen Renovierungsarbeiten.

Besonderer Gast ist Raimund Treis (83) aus Neef, der dem Verein eine große Sammlung seiner Schieferkunst zur Verfügung gestellt hat. Die Ausstellung dieser Objekte zeigt, dass Schiefer nicht nur Dächer und Fassaden zieren, sondern auch als Material für kreative Kunstobjekte dienen kann.