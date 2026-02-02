Es wurde getanzt, gelacht und gequakt: Manche Beiträge in der Narrhalla zielten auf Klatsch und Tratsch ab, andere zeigten, dass das Leben als Pechvogel doch ganz humorvoll sein kann – für andere jedenfalls. Auch die Tänze in Müllenbach begeisterten.
Proppenvoll mit erwartungsfreudigen Jecken präsentierte sich die Schieferland-Narrhalla des KVM. Sitzungspräsident Jörg Fuhrmann eröffnete das Bühnenspektakel der Eifelnarren im Stil eines wortgewandten Narrenmoderators. Die Offiziellen konnten mit einem abwechslungsreichen Unterhaltungsprogramm aufwarten, bei dem das auf Hochglanz polierte Narrenparkett sowohl für Tanzdarbietungen wie für das gesprochene Wort parat stand.