Tänze und Pechvogel punkten Müllenbach feiert Karneval mit seiner Narrhalla Thomas Esser 02.02.2026, 12:00 Uhr

i Beim Showtanz der KVM-Minitanzgarde ging es in farbenfrohen Kostümen zu flotten Rhythmen betont schwungvoll zur Sache. Thomas Esser

Es wurde getanzt, gelacht und gequakt: Manche Beiträge in der Narrhalla zielten auf Klatsch und Tratsch ab, andere zeigten, dass das Leben als Pechvogel doch ganz humorvoll sein kann – für andere jedenfalls. Auch die Tänze in Müllenbach begeisterten.

Proppenvoll mit erwartungsfreudigen Jecken präsentierte sich die Schieferland-Narrhalla des KVM. Sitzungspräsident Jörg Fuhrmann eröffnete das Bühnenspektakel der Eifelnarren im Stil eines wortgewandten Narrenmoderators. Die Offiziellen konnten mit einem abwechslungsreichen Unterhaltungsprogramm aufwarten, bei dem das auf Hochglanz polierte Narrenparkett sowohl für Tanzdarbietungen wie für das gesprochene Wort parat stand.







