Müdener weihen restauriertes Kriegerdenkmal ein

Der Volkstrauertag am 16. November naht. Für das Moseldorf Müden ist es diesmal ein ganz besonderer Tag. Denn das Denkmal, das an die Opfer der Weltkriege erinnert, erstrahlt in neuem Glanz.

Das imposante Kriegerdenkmal von Müden wird nach seiner aufwendigen Restaurierung am kommenden Volkstrauertag, Sonntag, 16. November, um 15.30 Uhr feierlich mit den Einheimischen eingeweiht.

Von der Optik her trägt es zu einem gelungenen Gesamtbild von Kirche, Friedhof und Denkmal als Ort der Erinnerung, des Gedenkens und der christlichen Hoffnung bei.