Die Alten alten Herren des SV Grün-Weiß Müden verwandelten eine Weinbergsbrache in ein Paradies für Flora und Fauna. Beim Fest auf der Krabaun überzeugte sich jetzt auch Ministerpräsident Alexander Schweitzer vom Nutzen des Vorzeigeprojekts.

Der heimischen Flora und Fauna vor Ort nachhaltig unter die Arme greifen – das war zu Anfang die Idee der Alten Alte Herren (AAH) des SV Grün-Weiß Müden. Alsbald war mit der Weinbergbrachlage „Auf der Krabaun“ eine geeignete Örtlichkeit oberhalb der heutigen Weinberggrenze für die baldige Umsetzung dieser Idee ausgemacht und wurde in der Folge zeitnah zum Naturprojekt. Rund 1500 Quadratmeter Brachflächen wurden dabei von den fleißigen Mittwochsmännern von üppigem Buschwerk und Dornenbewuchs in unzähligen Arbeitsstunden von Hand befreit.

Durch diesen beispielhaften Einsatz kamen Jahrhunderte alte Trockenmauern, Steintreppen und Felsformationen ehemaliger Weinbergterrassen wieder zum Vorschein. Durch die Freilegung dieser Flächen konnte in vielfältiger Weise zusätzlicher neuer Lebensraum für heimische Pflanzen und Tiere geschaffen und damit ein wichtiger Beitrag zur Biodiversität geleistet werden. Dazu gehörte auch das Anlegen von Krötenteichen sowie die Installation von Ruhebänken für Naturfreunde und Wanderer.

i Bei traumhaftem Sonnenwetter drängten sich viele Einheimische und Touristen auf dem Festgelände und ließen sich bei einem herrlichen Blick ins Moseltal leckeren Wein und Deftiges vom Grill schmecken. Thomas Esser

Heute ist der Bereich ein beliebtes Ausflugsziel für Einheimische und Touristen. Bietet er doch neben besagter Artenvielfalt und regionaler Natur pur auch einen herrlichen Ausblick ins Moseltal. Das wurde auch heuer wieder beim Fest „Faszination Krabaun“ gefeiert. Nach einem Gläschen Begrüßungssekt ging es vom zentralen Dorfplatz „Off der Lenn“ für zahlreiche Besucher per pedes in Richtung der ehemaligen Weinlage. Eine kleine Reise in die Vielfalt der Natur. Dem Orga-Team um Ortsbürgermeister Franz Oberhausen nebst Festgästen war dabei traumhaftes Wetter beschieden.

Unter Letztgenannte hatte sich mit Ministerpräsident Alexander Schweitzer auch ein prominenter Ehrengast aus der Landeshauptstadt Mainz gemischt, der erst kürzlich aufgrund der Instandsetzung der Müdener Schleuse seine Aufwartung gemacht hatte. Hatte jener Besuch nach der damaligen Schiffshavarie eher einen traurigen Grund, so handelte es sich beim Krabaun-Fest diesmal um einen freudigen, wie der Landeschef in seinen Ausführungen betonte.

i Als hochkarätiger Ehrengast machte der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweitzer seine Aufwartung und fand lobende und dankbare Worte für das Projekt und dessen Macher. Thomas Esser

Schweitzer lobte im Anschluss an die Begrüßungsworte von Franz Oberhausen vor allem das Engagement der Alte-Herren-Truppe und bedankte sich dafür besonders herzlich. Die Förderung der Artenvielfalt und der Schutz der Lebensräume für Insekten und Pflanzen seien weiterhin aktuelle Themen: „Mit dem erfolgreich realisierten Projekt hat man in Müden Akzente gesetzt und Gleichgesinnten zusätzliche Denkanstöße für eigene Projekte gegeben.“

Auch Landrätin Anke Beilstein, Verbandsgemeindebürgermeister Wolfgang Lambertz und der Leiter des Dienstleistungszentrums Ländlicher Raum (DLR), Norbert Müller, meldeten sich zu Wort. Zusammen mit Moselweinkönigin Anna Zenz begrüßten und lobten sie den Einsatz der alten Alten des SV Müden und bezeichneten deren ehrenamtlichen Arbeitseinsatz einvernehmlich als ein Projekt für viele Generationen.